Eminem şi-a dezvăluit numărul de telefon: „Scrieţi-mi un mesaj şi vă răspund“

Alături de un vers din piesa „Stan“, luni, el a notat numărul de telefon la care aşteaptă mesajele fanilor.

„Scrieţi-mi şi vă răspund“ şi a făcut legătura cu o aplicaţie de pe care pot fi trimise mesaje text.

Eminem (Marshall Mathers) va găzdui miercuri, în direct pe Spotify, o petrecere online la care va fi ascultat cel de-al treilea album al său, „The Marshall Mathers LP“, pe care se află single-urile „The Real Slim Shady“, „Stan“, „The Way I Am“ şi „Bitch Please II.

Anul aceste se împlinesc două decenii de la apariţia discului.

"Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy" text me, ill hit you back - ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb