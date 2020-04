Dolly Parton a donat 1 milion de dolari pentru a sprijini descoperirea unui tratament pentru Covid-19: mesajul artistei

Cântăreaţa americană Dolly Parton, în vărstă de 74 de ani, a donat 1 milion de dolari spitalului Vanderbilt din Nashville pentru a sprijini cercetarea în cazul descoperirii unui tratament pentru Covid-19.

„Vechiul meu prieten Dr. Naji Abumrad, care este implicat de mulţi ani în cercetare la Vanderbilt, mi-a spus că fac progrese semnificative în cercetarea pentru un tratament în cazul coronavirusului. Fac o donaţie de 1 milion de dolari pentru Vanderbilt, pentru acea cercetare şi pentru a încuraja oamenii care îşi permit să facă donaţii“, a scris Parton, miercuri, pe Twitter.

