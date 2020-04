Comediantul Silviu Gherman le răspunde celor care l-au criticat după ce i-a parodiat campania lui Ştefan Mandachi: „Clipul e sforăitor de prost şi agresiv“

Recent, comediantul Silviu Gherman a parodiat clipul de promovare realizat de Ştefan Mandachi, în care afaceristul spune că vinde centimetri din metrul lui de autostradă, construit în Moldova, ca să strângă bani pentru lupta împotriva Covid-19, alături de Crucea Roşie Suceava.

Într-o postare pe Facebook, care a fost ştearsă ulterior, Mandachi anunţa că-l dă în judecată pe comediant pentru că „denigrează Crucea Roşie“ şi că-i va cere în instanţă daune de un milion de euro.

Silviu Gherman a reacţionat după ce videoclipul său a fost scos de pe YouTube.

„Ştefan Mandachi mi-a dat jos video-ul de pe YouTube. În câteva zile probabil că-l va da jos şi de pe celelalte platforme. Ca justificare, a zis că am încălcat legea de copyright. Deci nu mă mai dă în judecată pentru 1 milion de euro, că i-o fi şoptit careva din echipa de comunicare că nu dă bine la imagine să acţionezi oameni în judecată pentru un milion de euro: pari prost, Ştefan, mai bine lucrează în linişte, direct la sursă“, a scris comediantul pe pagina sa de Facebook.

El le-a răspuns şi celor care îl critică pentru gestul său şi a explicat ce l-a motivat să-i parodieze clipul afaceristului sucevean, şi nu campania de strângere de fonduri în sine.

„O informaţie pentru cei care cred că m-am luat de campania lui: m-am luat de clipul lui. E un clip sforăitor de prost şi agresiv. Să ştiţi că dacă vreţi să donaţi la Crucea Roşie (cum am donat şi eu, de altfel), puteţi s-o faceţi direct la Crucea Roşie. Ăsta e salvatorul vostru care dă cu bani în sărăcie. Unul care sparge bulgări de pămînt îmbrăcat în costum tradiţional şi urlă la cer că un centimetru e ENORM. Ăsta e tătucul vostru. Peste ani va intra în politică. Aşa că aş vrea să se ştie că eu, în sinea mea, cum nu cred că Dan Puric e m***t, nu cred nici că Ştefan Mandachi este şi va fi un prost şi un cocalar“, a scris Gherman.

Contactat de „Adevărul“, Ştefan Mandachi declara: „Dacă vrea să facă un bine Sucevei, orice comediant poate face clipuri prin care să îndemne lumea să doneze pentru Suceava, nu să ne jignească şi să ne murdărească. Mă abţin de la orice comentariu, nu ştiu cine e Gherman şi, oricine ar fi, dacă poate, să ajute acum Suceava“.

Clipul de promovare al afaceristului Ştefan Mandachi:

Filmuleţul realizat de comediantul Silviu Gherman:

„Ştiţi cu ce se combate prostia umană? Sparge 600 de lei ca să combaţi prostia umană. Oricine poate să combată prostia umană. Cu 600 de lei. Şi apoi ţara are să fie deşteaptă şi oacheşă ca soarele sfânt de pe cer. Crede-mă când îţi spun eu că aşa este. Orice problemă ai avea, aruncă cu bani în ea. Şi-o rezolvi. Pe cuvânt. Eu ştiu foarte bine că nu există problemă pe care să nu o rezolvi cu banul, mai ales prostia. Eu am fost prost, dar am dat de bani şi acum sunt interesant, frumos şi deştept. Eu am fost cocalar 10 ani, dar acum ascult Subcarpaţi. Dumnezeu să ne ajute. Că-i român. Dumnezeu e român“, se afirma în parodia lui Silviu Gherman.