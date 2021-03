Câţi bani avea Claudia Pătrăşcanu când Gabi Bădălău a dat-o afară din casă cu copiii: "Eu nu am disperat niciodată"

Claudia a părăsit Bucureştiul şi a ales să se mute cu cei doi copii pe care îi are cu Gabi Bădălău, Nicholas şi Gabriel, la casa ei din Agigea. În octombrie ea a împlinit 40 de ani, prilej cu care ne-a răspuns atunci la câteva întrebări. Iar cea mai mare dorinţă a ei, odată cu schimbarea prefixului, e să fie liniştită.

Lupta cu sine şi cu tarele trecutului se duce pentru că visează ca fiii lor să trăiască în armonie. Şi chiar dacă, momentan, nu a ajuns la un consens cu tatăl acestora, ea nu renunţă la a mai spera că va putea să le ofere echilibrul de care au nevoie pentru a deveni doi bărbaţi adevăraţi.

Cum e viaţa la 40 de ani?

Fiecare vârstă e frumoasă în felul ei şi nu-mi doresc oricum să ţin timpul pe loc, nu mă simt de 40 de ani, consider că e doar o cifră. Când ai copii în viaţa ta, sufletul îţi întinereşte şi mai tare, devii şi tu copil. Eu nu mă simt de 40 de ani, am rămas undeva pe la 33. Însă din perspectiva maturităţii, vârsta îşi spune cuvântul. Sunt mai pregătită pentru ce mă aşteaptă, văd altfel lumea acum, trec altfel peste situaţiile dificile. Am renunţat să-mi fac visuri, mai ales după ce am trecut prin trauma asta a despărţirii. Mă gândesc doar să fiu liniştită, sănătoasă şi să nu-mi mai forţez soarta. Sunt mai calculată, nu-mi doresc decât să am puterea să-i cresc cum se cuvine pe aceşti doi băieţi şi să-i fac doi bărbaţi super-valoroşi. Nu-mi imaginam oricum că la 40 de ani o să fiu mamă singură, dată afară din casă cu doi copii şi dezamăgită. Dar nici nu mi-a plăcut să visez pentru a nu avea dezamăgiri.

