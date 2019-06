Cântăreaţa Otilia „Bilionera“ s-a cununat religios în secret: unde a avut loc evenimentul

Otilia Bilionera s-a măritat în secret. Invitată la emisiunea „Vorbeşte lumea“, difuzată de Pro TV, vedeta a mărturisit că s-a căsătorit la o moschee cu bărbatul care a cerut-o de soţie luna trecută şi alături de care are o relaţie de opt luni.





Cununia religioasă a avut loc într-o moschee din Turcia, înainte de a fi cerută în căsătorie de iubitul ei. Cântăreaţa a mărturisit că şi-a păstrat religia, deşi iubitul ei este musulman, un om de afaceri cunoscut, în vârsta de 28 de ani.





„Eram în Turcia şi atunci a venit cererea de la el. Mi-a zis: ce-ar fi să ne căsătorim religios? Şi ne-am căsătorit la o moschee, mi-am păstrat religia. Da, se poate (…). El este jumătate arab, jumătate român. Mai mult decât atât: mama lui este moldoveancă, la fel ca mine. Combinaţia perfectă. Da, şi este o femeie superbă, nu am cuvinte. A fost cununia religioasă. Din punctul meu de vedere, nu contează, că avem acelaşi Dumnezeu, adică tot în faţa Lui Dumnezeu am făcut-o, chiar dacă n-a fost făcută în tradiţiile noastre“, a povestit Otilia.





Vedeta a oferit detalii despre cum s-a întâmplat: „A fost imamul, aşa se numeşte preotul la ei. A fost puţin amuzant. Te pune la început să spui o sumă de bani, în caz că peste un anumit timp veţi divorţa – bine, ei nu încurajează divorţul (…) – ca să ai trei luni cu ce să te descurci. Eu trebuia să aleg o sumă. M-am gândit eu aşa şi am zis să nu fiu nesimţită. Mă gândeam (…) am zis vreo 5.000 de euro. Preotul a zis: «Nu, este prea mult. Fetele cuminţi cer mai puţin». Şi nu a vrut, a vrut doar să scad cât mai mult, iar până la urmă am rămas la 3.000 de euro“.





Otilia a povestit că la musulmani „primează cununia religioasă, apoi nunta şi cununia civilă“ şi a mărturisit că plănuieşte nunta împreună cu iubitul ei într-un an şi jumătate, pentru că vor ca totul să fie „ca la carte“, să nu se grăbească: „Vrem să facem două nunţi, una moldovenească şi una arăbească“.





Otilia a primit inelul de logodnă chiar de ziua ei, după un concert susţinut în Turcia. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu opt luni: „A fost chimie între noi din prima clipă. Cred că buchetul de la nunta Brigittei mi-a adus noroc“.





Otilia a început să cânte încă de la trei ani, însă a cunoscut succesul odată cu piesa „Bilionera“, care a adus-o în atenţia publicului din întreaga lume. Cu peste 500 de milioane de vizualizări şi cu mândria că a fost numărul 1 în mai mult de 20 de ţări, provocarea Otiliei în „Ferma“ este să facă trecerea de la sute de oameni pe care îi are în jur la un mediu în care va locui alături de 17 străini. Recent, a participat la emisiunea „Ferma“, difuzată de Pro TV.







