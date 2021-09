Andreea Marin a trecut peste coronavirus. "Fiind vaccinată, am avut una dintre cele mai uşoare forme"

"Am fost puţin bolnăvioară în ultima perioadă şi am stat acasă. Am trecut prin experienţa Covid-ului. Nu e o experienţă plăcută, dar probabil am avut una dintre cele mai uşoare forme de Covid, pentru că am fost păzită de vaccin. Am stat doar câteva zile la pat, am avut simptome de gripă puternică. Am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat şi mare parte dintre noi s-au îmbolnăvit. Probabil s-a transmis şi foarte uşor această varianta a Covidului şi uite aşa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă", a povestit Andreea Marin la emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, "Exclusiv VIP".

Andreea Marin: "Am avut una dintre cele mai uşoare forme"

"Nu e o experienţă plăcută, asta este, însă eu fiind vaccinată, am avut una dintre cele mai uşoare forme, pentru că am fost păzită, totuşi, de vaccin. Când am ajuns la spital, ulterior, ca să îmi fac analizele, să mă asigur că totul este foarte bine pulmonar şi vorbind acolo cu medicii am înţeles cât de mare este diferenţa şi cât de mult contează, e o concluzie deja trasă de medici nu doar la nivel naţional, ci şi mondial, faptul că ajung mult mai puţin bolnavi, procentul e infim, care au făcut vaccin, în stadiul greu al bolii, a spus Andreea Marin la Exclusiv VIP.

În cursul zilei de ieri, Monica Anghel a anunţat şi ea a făcut Covid. Irinel Columbeanu, Sorin Oprescu, Elena Merişoreanu, Jeni Nicolau,Viorica de Clejani sunt doar câteva dintre persoanele publice care au avut probleme în ultimele zile şi săptămâni cu acest virus de temut.