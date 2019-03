Andreea Bălan, primele declaraţii şi poze de pe patul de spital. Artista a explicat de ce are nevoie de o nouă operaţie

Andreea Bălan a confirmat informaţiile potrivit cărora a suferit o altă operaţie săptămâna trecută, dar şi că se află din nou în spital.





Cântăreaţa a explicat ce probleme de sănătate are şi a publicat două imagini din spital, una de pe 15 martie, când a fost operată de urgenţă, iar a doua din prezent. În ambele, Andreea Bălan o ţine în braţe pe fetiţa ei cea mare şi zâmbeşte.

„În urma a ceea ce s-a scris azi în presă, confirm faptul că săptămâna trecută (pe 15 martie), am avut o intervenţie chirurgicală (cu anestezie generală şi terapie intensivă) de eliminare a unor hematoame care s-au format din cauza operaţiei complicate prin care am trecut pe 4 martie când s-a născut Clara (operaţie cu embolie amniotică şi stop cardio respirator, caz foarte, foarte rar). În acest moment mă aflu din nou în spital, deoarece au apărut alte hematoame care trebuiesc operate şi eliminate. Astfel de cazuri sunt rare şi ţin de anticoagularea sângelui în urma operaţiei grele prin care am trecut pe 4 martie. Poza 1 este de pe 15 şi poza 2 de acum 5 minute. Vă voi ţine la curent cu evoluţia mea. Şi zâmbetul e mereu la locul lui chiar dacă sunt pe patul de spital“, a transmis Andreea Bălan pe Facebook.

Pe 4 martie, Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator după operaţia de cezariană prin care a adus pe lume al doilea copil. Ulterior, cântăreaţa a dezvăluit că o embolie amiotică a fost cauza stopului cardio-respirator.



La scurt timp după ce a fost externată, Andreea Bălan a ajuns din nou la spital şi a fost operată de urgenţă după ce a suferit o hemoragie masivă, iar medicii au observat că s-au format mai multe hematoame sub prima operaţie. Intervenţia a avut loc la aceeaşi clinică privată, Sanador, la care artista a născut prin cezariană. Potrivit postului Antena 3 , acum cântăreaţa a ajuns la o altă clinică privată, după ce hemoragia a revenit, însă medicii spun că pentru moment nu o pot supune unei alte operaţii deoarece a suferit prea multe anestezii la intervale de timp prea scurte. În prezent, cântăreaţa este ţinută sub supraveghere medicală.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: