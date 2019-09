Andreea Antonescu a divorţat în secret. Primele declaraţii ale cântăreţei

După mai multe speculaţii privind separarea dintre Andreea Antonescu şi Traian Spak, cântăreaţa a dezvăluit, într-un interviu acordat revistei Viva! , că a depus actele de divorţ în urmă cu câteva luni.





Andreea Antonescu şi Traian Spak s-au căsătorit tot în secret, în anul 2013, după o relaţie de opt ani. Cei doi au împreună o fetiţă, pe Sienna, în vârstă de opt ani.

„În momentul acesta, atât eu, cât şi Traian suntem două persoane libere. Nu mai suntem implicaţi într-o relaţie, decizie pe care am luat-o împreună încă de acum câteva luni. Între noi au rămas o relaţie de prietenie şi procedura birocratică. Dându-mi seama că planurile noastre nu mai sunt comune, eu am decis să deschid subiectul, asta după ce am analizat situaţia pe toate părţile. Divorţul nu s-a pronunţat încă, acest proces amânându-se strict din lipsă de timp. Suntem două persoane libere, care vor avea însă o relaţie pe vecie datorită Siennei. Semnarea unor hârtii nu ne ţine în vreun fel legaţi unul de celălalt, dar nici nu ne împiedică să meargă fiecare pe drumul lui“, a mărturisit Andreea Antonescu pentru sursa citată.





Cântăreaţa a vorbit şi despre motivele care au dus la ruptură: „În timp, ţelurile noastre s-au schimbat, nu mai sunt comune. Dacă eu mă văd trăindu-mi viaţa şi în America, dar şi în România, Traian se regăseşte doar în State. Nu mi se pare corect sau normal să-i cer să se adapteze stilului meu. La urma urmei, fiecare dintre noi are dreptul de a lua propriile decizii şi de a trăi liber, după bunul plac“.

Andreea Antonescu şi Traian Spak





