Andra, despre pandemie şi donaţia făcută: „Medicii sunt cea mai importantă resursă în această luptă“

Se întâmpla pe 19 martie, când în România erau doar 277 de persoane depistate pozitiv cu SARS-CoV-2 şi niciun deces nu fusese înregistrat. Astăzi, la o lună distanţă, numărul cazurilor a depăşit pragul de 7.000, iar peste 300 de persoane şi-au pierdut viaţa. Cadrele medicale, dintre care sute au fost infectate în încercarea de a-şi salva pacienţii, au povestit că se simt ca la război şi că, de multe ori, sunt nevoite să lupte cu mâinile goale, neavând suficiente echipamente de protecţie. Aceste mărturii, dublate de situaţiile grave în care au ajuns ţări precum Italia şi Spania, au făcut-o pe Andra să-şi dorească să se implice.

„A fost un lucru la care m-am gândit de când a început lupta cu noul coronavirus în România. Voiam să ajut şi nu ştiam cum. Am decis să donez o sumă de bani pentru a ajuta la achiziţia de echipamente de protecţie şi alte lucruri necesare medicilor. Cred că atunci când traversăm o perioadă atât de grea suntem toţi datori să ajutăm cum putem, cât putem. De-a lungul carierei mele, m-am implicat în multe cauze caritabile. Fie am donat fee-ul meu de artist sau nu l-am perceput, adică am participat gratuit pentru a ajuta la strângeri de fonduri, fie am donat pentru cauze importante pentru mine. Este un obicei firesc, cred eu, un exerciţiu de empatie şi de recunoştinţă pentru orice persoană, indiferent de domeniul profesional. Fiecare gest contează. Întotdeauna mă voi gândi şi la alţii, nu doar la mine şi la familia mea, şi sper ca toţi să facă asta. Nu cred că o lume în care suntem «fiecare pentru el» poate fi o lume frumoasă, în care să vrem să ne creştem copiii“, a explicat artista.

„Multe cazuri mi-au smuls lacrimi“

Citind, ca toată lumea, ştirile legate de criza declanşată de coronavirus, Andra recunoaşte că a fost impresionată mai ales de greutăţile întâmpinate de medici. Consideră că e datoria noastră să-i protejăm şi să înţelegem că astfel ne apărăm şi pe noi. „Au fost multe cazuri care mi-au smuls lacrimi. Trăim vremuri grele, cu multe situaţii dureroase. Oamenii se luptă pentru viaţă în spitale, iar medicii se sacrifică, unii se mută de acasă pentru a nu risca să-i îmbolnăvească pe cei dragi. Ce este clar e că medicii nu ar trebui puşi în asemenea situaţii, să fie îngrijoraţi că pot duce virusul acasă sau să fie linşaţi de vecini. Eu cred că ei au nevoie, printre altele, de cazare în condiţii foarte bune, să nu aibă nicio grijă în plus. Ei sunt cea mai importantă resursă pe care o avem în lupta cu această boală.“

Pe lângă donaţia în bani şi implicarea în promovarea altor campanii dedicate luptei cu COVID-19, Andra consideră că autoizolarea e un alt mod în care îi ajută pe ceilalţi. „Nu mi-am dat seama de la început ce va însemna această stare de urgenţă. Am luat fiecare zi aşa cum era, fără aşteptări. Am stat acasă cu copiii şi am urmărit ştirile, am păstrat legătura prin telefon cu părinţii şi fraţii mei. Nu puteam să-mi dau seama de la început cum se va transmite virusul în România, câtă presiune va fi pe spitale, care vor fi măsurile luate pentru distanţare socială. De la o zi la alta, lucrurile s-au înrăutăţit, din păcate, dar eu nu vreau să mă plâng. Suntem sănătoşi şi stăm cu copiii acasă. Am răbdare şi stau oricât e nevoie pentru a salva vieţi. În această perioadă, de obicei, aveam multe concerte. Dar văd partea plină a paharului: îmi face plăcere să stau cu familia mea. Aşadar, în primă fază am reprogramat anumite concerte, apoi mi-am dat seama că e mai bine să le amân pe termen nedeterminat. Nu putem anticipa cum vor decurge evenimentele. Abia aştept să îmi reiau activitatea, desigur, dar am răbdare.“

Andra crede că această perioadă ne va schimba pe toţi, însă consideră că preţul plătit este dureros de mare: „Cred că toţi vom fi oameni mai buni după această perioadă. Ne-am oprit un pic din goana zilnică. Cei care au copii probabil că înţeleg ce vreau să spun, relaţia cu copiii înfloreşte pe măsură ce petrecem timp cu ei. Desigur, şi cei care nu au copii, cred că au în această perioadă multe revelaţii. Este o perioadă care sigur ne va ajuta să evoluăm. Păcat că preţul plătit este mare: se pierd vieţi omeneşti, iar economia este şubrezită.“