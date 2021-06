Alexandra Stan s-a căsătorit în secret cu un bărbat cunoscut recent: „Am fost doar noi, familia, naşii şi atât”

„Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanţa, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununaţi chiar de preotul care a cununat-o şi pe sora mea, care mi-a botezat nepoţii. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanţa şi părintele lui duhovnic, care este călugăr şi care slujeşte la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă Bucureşti, şi a fost o ceremonie foarte frumoasă.

Am avut şi cor, a fost totul ceva de vis, intim. Am fost doar noi, familia, naşii şi atât. (...) Am avut parte de confidenţialitate”, a dezvăluit cântăreaţa pentru Viva.

Alexandra Stan nu a spus cine este bărbatul, însă a lăsat să se înţeleagă că nu e împreună cu acesta de mult timp.