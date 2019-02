Albert Finney, cunoscut din filmul „Erin Brockovich“, a murit. Actorul avea 82 de ani FOTO

Albert Finney a murit la vârsta de 82 de ani. Un purtător de cuvânt al familiei actorului a declarat că acesta a murit după o scurtă boală. În 2011, cunoscutul actor dezvăluia că suferă de cancer la rinichi, scrie The Guardian.

Actorul, care a jucat în peste 60 de filme, era celebru pentru uşurinţa cu care interpreta roluri din genuri diverse, de la Ebenezer Scrooge la Winston Churchill şi Hercule Poirot.

A fost nominalizat de cinci ori la Oscar şi deţine trei Globuri de aur. A cincea nominalizare la premiile Oscar a primit-o în anul 2000, pentru rolul din filmul cu Julia Roberts „Erin Brokovich“.

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din filmele „Murder on the Orient Express“, „Erin Brockovich“ şi „Skyfall“.

În cariera sa de jumătate de veac, Finney a fost eroul mai multor alegeri interesante: a refuzat, pentru a juca în „Tom Jones“, rolul principal din „Lawrence al Arabiei“, şi a creat un extrem de convingător Hercule Poirot în „Crima din Orient Express“ din 1974. Finney a ajuns să fie bântuit de acest rol, notează hotnews.ro.

Starul declara ulterior că lumea nu-l asociază decât cu detectivul creat de Agatha Christie: „Oamenii chiar cred că am o sută şi ceva de kilograme şi că vorbesc cu accent franţuzesc“. De altfel, una dintre nominalizările la statueta acordată de Academia Americană de Film o datorează rolului menţionat.

Albert Finney FOTO Cinemagia

Biografie

Albert Finney s-a născut pe 9 mai 1936 în Salford, Lancashire, Anglia. După ce a absolvit Academina Regală de Artă Dramatică în 1955, a interpretat roluri în piese shakespeariene şi a lucrat cu Laurence Olivier la producţia unor piese de teatru.

În 1960 joacă în „Saturday Night and Sunday Morning“, unde a avut rolul unui muncitor nonconformist. Succesul din acest film l-a propulsat în rolul principal al filmului „Tom Jones“ al lui Tony Richardson din 1963. Filmul a câştigat 4 premii Oscar, scrie Cinemagia.

Finney a câştigat o nominalizare la premiul Tony pentru „Luther and A Day in the Death of Joe Egg“. În următorul film, în regia lui Stanley Donen, „Two for the Road“ (1967), a jucat alături de Audrey Hepburn.

A urmat o serie de roluri diferite, cum ar fi: în filmul Picasso Summer (1969); în Scrooge (1970), film ce-şi desfăşoară acţiunea în secolul 19; Alpha Beta (1973); detectivul belgian Hercule Poirot în filmul Crimă în Orient Expres (1974) şi Looker (1981).

După ce a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din filmul Shoot the Moon (1982), în 1984 a primit altă nominalizare la Oscar şi la Globul de Aur pentru rolul din „Under The Vulcano“. În acelaşi an, criticii l-au admirat pentru interpretarea rolului Papei Ioan al II-lea într-o producţie TV.

În 1999 a câştigat un premiu BAFTA TV pentru cel mai bun actor, datorită rolului din „A Rather English Marriage“. Cu filmul din anul 2000, „Erin Brockovich“, a intrat iar în atenţia publicului şi a criticilor. Rolul i-a adus nominalizări la Oscar şi Globul de Aur pentru Cel mai bun actor în rol secundar.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: