Actriţa Anne Heche, declarată moartă de vineri, a fost a fost deconectată de la aparate după identificarea unei persoane compatibile pentru donarea organelor

Vineri, actriţa în vârstă de 53 de ani a fost declarată moartă din punct de vedere legal ca urmare a,„traumatismului cerebral sever” suferit pe data de 5 august într-un grav accident rutier, când s-a izbit cu maşina de o casă din Los Angeles, conform BBC.

Purtătoarea de cuvânt a lui Anne Heche, Holly Baird, a anunţat că actriţa a fost deconectată de la aparate „fără suferinţă”, după ce a fost găsită o persoană compatibilă care să primească organele donate de ea.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) a declarat săptămâna trecută că vehiculul ei „a ars într-un incendiu puternic”, şi că a fost nevoie de 59 de pompieri care s-au chinuit timp de circa o oră să stingă flăcările.

Pe lângă arsuri, actriţa rămasse cu un „traumatism cerebral anoxic sever” – când creierul este lipsit de oxigen – a spus familia ei.

Lynne Mishele, femeia în a cărei casă s-a izbit cu maşina actriţa, a transmis un mesaj pe reţelele de socializare.

„Veştile despre dispariţia Annei Heche sunt devastatoare”, a scris Mishele.

„Familia ei, prietenii ei şi copiii ei, în special, au suferit o mare pierdere, şi sunt cu inima alături de ei. Toată această situaţie este doar tragică şi chiar nu există cuvinte. Trimit dragoste mea tuturor celor afectaţi”, a adăugat ea.

Un fond a fost creat pentru a o ajuta pe Mishele, iar până acum s-au strâns peste 174.000 de dolari.

Heche era cunoscută pentru că a apărut în filme precum Volcano, Donnie Brasco şi remake-ul din 1998 al lui Psycho.

Mamă a doi copii, a apărut şi la Dancing with the Stars, echivalentul american al Strictly Come Dancing, în 2020.

„Astăzi am pierdut o lumină strălucitoare, un suflet bun şi vesel”, declara vineri familia actriţiei.

O serie de vedete, inclusiv actorul Antonio Banderas, dar şi fosta iubită a lui Anne Heche, Ellen DeGeneres, s-au numărat printre cei care i-au adus un omagiu.

Ea rămăsese conectată la aparatele pentru pentru a se căuta persoane compatibile pentru donarea organelor ei. Nu se ştie câte sau ce organe vor fi donate, dar, potrivit NBC News, chirurgii erau pregătiţi pentru transplant.