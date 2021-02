A murit U-Roy. Influentul artist reggae avea 78 de ani

Muzicianul, pe numele real Ewart Beckfort, a fost supus unei operaţii la un spital din capitala Kingston, pentru a-i fi oprită o hemoragie internă. Operaţia a avut succes, însă medicii au fost nevoiţi ulterior să îl ducă din nou în sala de operaţie.

U-Roy, nume de care este legat stylul vocal „toasting”, a murit miercuri noapte.

Între cei care i-au adus omagii se numără Shaggy, care l-a descris drept „un erou„ şi „o adevărată legendă”, şi Ghostpoet.

Partenera lui U-Roy, Marcia Smikle, a declarat pentru site-ul local The Gleaner că artistul primea tratament pentru diabet şi tensiune şi avea probleme cu rinichii. Ea a precizat că el a fost în mai multe rânduri internat în ultimii ani.

Născut în Jones Town, Kingston, în septembrie 1942, U-Roy şi-a început cariera muzicală ca DJ în 1961. Atunci a adoptat „toasting” ca stil ritmic vocal interpretat peste reggae şi piese de dans, care a devenit popular în Jamaica în anii 1960-1970.

Între albumele şi single-urile lansate s-au remarcat „Dread in a Babylon” (1975) şi „Natty Rebel” (1976). În 2004, a colaborat cu grupul jamaican Toots and the Maytals la albumul „True Love”, premiat cu Grammy. În anul 2007, guvernul jamaican l-a recompensat pentru contribuţia la muzică.