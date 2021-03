"A căzut Forth Bridge!" Codul care va anunţa moartea Prinţului Philip şi cum va arăta înmormântarea dorită de soţul reginei, una gândită chiar de el

Surse spitaliceşti susţin că prinţul va fi ţinut, acolo, sub observaţie pentru o afecţiune cardiacă preexistentă şi că nu sunt şanse ca acesta să părăsească spitalul până la sfârşitul săptămânii.

Deşi reprezentanţii palatului au un ton optimist în ceea ce-l priveşte pe soţul Reginei Elisabeta, faptul că acesta este tratat în spital încă din 17 februarie este puţin îngrijorător. Nu putem să ne întrebăm ce se poate întâmpla dacă Prinţul Philip pleacă dintre noi, mai devreme sau mai târziu, având în vedere şi vârsta lui record, prinţul împlinind 100 de ani pe 10 iunie. Ei bine, pentru acest trist eveniment, stafful regal şi autorităţile au pregătit un plan denumit Operaţiunea Forth Bridge, după denumirea unui pod între regiunile scoţiene Edinburgh şi Fife. "Forth Bridge is down!" va fi numele de cod sub care se va anunţa, atunci când se va întâmpla, moartea prinţului.

Citeşte continuarea aici!