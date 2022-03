Tinerii români - primii care invită elevi din întreaga lume să se alăture Zilei Umanităţii

Pentru noi toţi, această perioadă, de când a început războiul din Ucraina, a reprezentat o afluenţă de frici, îngrijorări, chiar neputinţe. Iată însă că elevii din România găsesc resurse pozitive, speranţă şi invită la solidaritate pentru Ucraina.

Şcolile urmează să încurajeze personalul şi studenţii să poarte haine în culorile drapelului Ucrainei (albastru şi/sau galben) în o zi aleasă de către ei în intervalul 24 - 31 Martie 2022.

Mai mult, pentru a îi ajuta direct pe cei afectaţi, fiecare şcoală este rugată să identifice cel puţin o organizaţie de caritate sau un grup de ajutor care să participe la eforturile de ajutor umanitar din Ucraina.

Studenţii şi membrii comunităţii fiecărei şcoli sunt rugaţi să aducă tot ce pot dona pentru cauza aleasă de ei, pentru a susţine eforturile umanitate din ţara vecină, sau să doneze o sumă cât de mică elevilor din Ucraina.

Experienţele fiecărei şcoli, fiecărui elev, să fie amplificate pe reţelele sociale folosind hashtagurile #hereforukraine, #humanityday şi/sau #hereforumanity pentru a aduce la cunoştinţa cât mai multor oameni despre această iniţiativă.

Urmăriţi videoclipul - How to become a part of the Humanity Day - 24th March 2022 pentru a afla direct informaţii de la elevii care au inspirat această iniţiativă şi care vă invită să participaţi şi pe voi.