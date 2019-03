Simularea la Matematică. Profesorii, scandalizaţi de subiecte: Se continuă pe probleme abstracte, inutile pentru copii

Atât subiectele la algebră, cât şi cele la geometrie au avut grad mai ridicat de dificultate, atrag atenţia profesorii. „Pentru a putea lua o notă mare, elevii trebuiau să lucreze într-un ritm alert şi să fi ştiut bine matematică. Unele cerinţe necesitau calcule laborioase”, explică profesorul de matematică Sorin Borodi, de la Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” din Dolj. Dascălul atrage atenţia că cu astfel de subiecte „rupte de realitate” sistemul va îndepărta copiii de şcoală.

„Este neplăcut că se continuă pe probleme abstracte, care nu sunt atractive şi utile pentru copii. Elevii nu văd utilitatea problemelor date la simularea de ieri. Sunt probleme artificiale, care nu sunt puse în context”, susţine profesorul.



Cu greu se vor lua note de trecere

„Pentru elevii de clasa a VIII-a, subiectele mi s-au părut extrem de stufoase, cu multe calcule. Şi cerinţele au fost cam exagerate. Necesitau atenţie multă din partea elevilor. Exista posibilitatea intrării în criză de timp pentru că elevii se păcălesc şi încep cu algebra, crezând că este mai uşor. Anul acesta, la algebră mi s-a părut extrem de mult şi de greu pentru doar 5 puncte”, adaugă profesorul de Matematică, Denisa Tănăsescu, de la Colegiul Naţional I.L. Caragiale din Capitală.

Neconsecvenţă în evaluarea elevilor

Gradul ridicat de dificultate al cerinţelor şi trecerea bruscă de la un anumit tip de cerinţe la altul an de an nu aduc beneficii sistemului de educaţie, se plâng profesorii. „Pe noi, ca profesori, ne încurcă destul de tare faptul că cei care elaborează subiectele nu sunt constanţi în gradul de dificultate al subiectelor. Cu toţii ne aşteptăm ca la Evaluarea Naţională să fie mai simplu, desigur, dar nu ştiu dacă este bine pentru elevi că subiectele la simulare au fost atât de grele”, adaugă Borodi.

Până şi prima cerinţă de la subiectul I a fost una dificilă pentru cei de clasa a VIII-a, susţin dascălii.

„Acum s-a dat înmulţire şi împărţire. Dacă se dădea o înmulţire şi o scădere era mai simplu. Observ că au dispărut exerciţiile elementare care erau în anii trecuţi. Mi se pare greu de obţinut nota 5 comparativ cu alţi ani”, adaugă Sorin Borodi.

Problemele de geometrie au fost puţin mai uşoare decât cele de algebră, spun profesorii.

„La geometrie mi s-a părut mai uşor. Însă, copii nu au avut timp de respiro, de gândit. Trebuiau să calculeze şi să scrie la foc continuu ca să termine în timp util. În situaţii de stres, copiii se pot bloca, mai ales când văd că e mult de calcul. Cred că la algebră exista riscul să se demoralizeze” , adaugă Tănăsescu.

„Şi la geometrie, la trapez, punctul c) mi se pare foarte dificil de rezolvat, pentru mine, ca profesor de Matematică”, detaliază profesorul Borodi. Profesorii susţin că pentru elevii care nu s-au pregătit la Matematică va fi dificil să obţină nota 5. Nici elevii buni, care se pregătesc intensiv nu vor avea note mari la simulare, mai cred dascălii.





Ce spun elevii după simulare





Elevii au păreri împărţite, dar chiar şi pentru cei care fac meditaţii, subiectele le-au dat emoţii mari.





„Mi s-a părut greu. A fost diferit de exerciţiile pe care le fac eu la meditaţii. Subiectele au fost mult mai grele. Cred că iau o notă mai mică de 5” a spus Berta, elevă în clasa a VIII-a la o şcoală în Bucureşti.





Pentru copiii cărora le place Matematica, subiectele au părut mai simple. „Mi s-a părut cât de cât uşor, am ştiut să rezolv cerinţele cât de cât la timp. Nu mi s-au părut foarte, foarte grele. Cred că iau un 8”, spune Andreea, elevă în clasa a VIII-a la o şcoală din Giurgiu.





Rămâne însă de văzut după corectarea în funcţie de baremul de evaluare, pentru că deşi elevii spun că a fost uşor, problemele aveau unele surprize, elevii nevoind să fie extrem de atenţi în rezolvarea lor.





„La prima parte am avut grilă şi a fost mai simplu, apoi au început să fie mai grele. Nu am ştiut să rezolv anumite probleme, pentru că nu am făcut încă Teorema lui Pitagora. Cred că iau nota 6”, este de părere Daria, elevă în clasa a VII-a la o şcoală din Otopeni.





„A fost interesant că am avut subiecte grilă deşi m-au speriat puţin. Am ştiut să rezolv cât de cât deşi la început am avut emoţii”, conchide Dana, elevă în clasa a VII-a la o şcoală din Mehedinţi.