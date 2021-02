Profesorii primesc vaccin anti-COVID de Mărţişor. Cum se va desfăşura campania de imunizare

În perioada următoare, autorităţile au în vedere vaccinarea cu prioritate a profesorilor ca măsură de reducere a incindenţei infecţiilor cu SARS-CoV-2, dar şi de menţinere a şcolilor deschise. Pentru aceasta, a anunţat coordonatorul campaniei, dr. Valeriu Gheorghiţă, vor fi deschise centre de vaccinare dedicate în incintele universităţilor şi ale caselor corpului didactic. Acţiunea ar urma să înceapă la 1 martie.





„Procentul celor care vor să se vacineze a crescut“





Un sondaj realizat în rândul angajaţilor din Educaţie indica sub 50% proporţia celor care doreau să se vaccineze. Între timp, situaţia s-a schimbat. „Procentul celor care doresc să se vaccineze a crescut. Pe măsură ce unii se vaccinează – şi eu m-am vaccinat – şi văd că nu se întâmplă nimic, s-au convins şi ei şi vor accepta din ce în ce mai mulţi să facă acest pas. Este în interesul lor. În opinia mea, toată linia asta de gândire împotriva vaccinurilor cam bate în retragere. Văd că în Israel, de exemplu, s-au vaccinat nu ştiu câte milioane şi nu a murit nimeni. Mai mult decât atât, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat că a scăzut numărul de noi infectări cu 50%. probabil şi datorită vaccinării”, a subliniat profesorul Ştefan Vlaston, expert în educaţie.





Cât priveşte reţinerea iniţială a profesorilor în faţa imunizării anti-COVID , expertul în educaţie o pune pe seama dorinţei profesorilor de a sta acasă pe salarii întregi:





„Ei nu pierd nimic la bani. Şi atunci, interesul lor care este? Să stea acasă”. Silviu Iordache, profesor de geografie, directorul Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iaşi, este primul profesor care s-a vaccinat în acest judeţ la debutul celei de-a doua etape de imunizare.





„Am vrut să dau un semnal că am încredere în această metodă de protecţie”, a subliniat profesorul. Amenajarea de centre de vaccinare la Casele corpului didactic este o oportunitate foarte bună, mai spune profesorul. „Având în vedere că noi în acest moment desfăşurăm toate cursurile Casei în online, toate spaţiile pot fi utilizate pentru vaccinare. Mai ales că Ministerul Educaţiei nu are spitale cum au angajaţii din alte domenii. Eu am depistat încă de când mi-am făcut vaccinul că există o îngreunare a programării profesorilor din cauza acelei semnături electronice pe care ar trebui să o aibă persoana juridică. Gândiţi-vă că sunt şcoli în mediul rural care nu au posibilitatea să-şi obţină această semnătură. Vorbim de bani, o semnătură costă. Probabil că sunt şi directori care nu ştiu exact care este procedura de obţinere a semnăturii electronice. Noi chiar am propus ca documentul XL unde sunt trecute toate cadrele didactice să fie introdus pe platformă de către inspectorat sau de Casa Corpului Didactic şi, practic, directorul să vină direct cu buletinul la vaccinare şi să fie găsit automat de platformă. În plus, la noi există şi infrastructura: avem un informatician care s-ar putea descurca să lucreze cu acea tabletă unde trebuie pus buletinul şi un secretariat. Iar secretarul ar putea să ajute la înregistrarea cadrelor didactice”, mai spune Silviu Iordache.





163.000 de doze de ser AstraZeneca intră joi în ţară





La începutul acestei luni, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, declara că intenţionează să facă demersuri pentru a începe vaccinarea profesorilor cu ser produs de AstraZeneca, cel mai nou vaccin anti-COVID aprobat de Agenţia Europeană a Medicamentului. Oficialul făcea cunoscut că, în acel moment, erau 117.000 de angajaţi din sistemul de educaţie deja programaţi, din care 27.000 se imunizaseră deja. „Odată cu intrarea noului vaccin AstraZeneca avem speranţa că vom putea să organizăm o vaccinare prioritară, conform importanţei pe care o acordăm şcolii”, mai spunea Cîmpeanu. Joi va intra în ţară o nouă tranşă de vaccin de la AstraZeneca, compusă din 163.000 de doze. În România, vaccinarea cu acest ser a început de luni, 15 februarie.





Cum e la alţii





Vaccinarea cadrelor didactice este prioritară în multe state. În Occident, profesorii nu au fost puşi la coadă să aştepte mai întâi imunizarea personalului medical, a vârstnicilor şi a pacienţilor cu boli cronice. În plus, mai există şi problema existenţei dozelor de vaccin suficiente. În SUA, în cel puţin 23 de state, profesorii erau eligibili de a primi vaccinul până la 25 ianuarie, iar în Marea Britanie, guvernul a inclus profesorii pe lista „esenţialilor”. În Germania, ţară care a procedat şi ea la mutarea cursurilor online pentru o perioadă limitată, a anunţat că profesorii reprezintă grupa a treia de prioritate înaltă la vaccinare, laolaltă cu bolnavii cronic şi personalul din instituţiile critice. La fel şi în Franţa, vaccinarea profesorilor va începe tot în primăvară, chiar dacă aici şcolile nu s-au închis, în ciuda numărului foarte mare de cazuri de COVID-19 înregistrate. În Spania, decizia de a vaccina „esenţialii” printre care se numără şi cadrele didactice depinde de stocurile de vaccin disponibile, iar în Italia, profesorii cu boli cronice au prioritate la imunizare, fiind imunizaţi în faza a doua, în timp ce restul vor fi imunizaţi în faza a treia.





