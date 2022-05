Noile metode de evaluare a elevilor, în faza testărilor. Câte şcoli din ţară vor intra în proiectul pilot şi când vor avea loc evaluările

Primul lucru pe care trebuie să-l observăm atunci când ne referim la obiectivitate în România, este că noi vorbim de un eşec al oamenilor, constată expertul în educaţie profesor Mihai Maci. „Pentru noi, obiectivitatea înseamnă ceva bazat pe o maşină. Ceva în care să nu se amestece omul. Aceasta înseamnă că oamenii cărora în mod normal le sunt atribuite aceste sarcini de verificare fie nu-şi fac treaba, fie şi-o fac prost. Deci, primul lucru pe care-l vedem când se invocă acest argument al „testării computerizate” al „obiectivităţii depline” este că el, de fapt, este o mărturie a eşecului de ansamblu al politicilor de până acum”, arată Maci.

Obiectivitatea seacă, neutră, adaugă expertul în educaţie, poate să funcţioneze în anumite contexte. Într-o evaluare standardizată nu este însă clar cum apreciezi creativitatea dintr-o teză la Limba română, ba nici la Matematică. „Pentru că, la Matematică, una şi aceeaşi problemă poate să aibă cinci rezolvări care să dea acelaşi răspuns şi, probabil, un profesor bun îşi dă seama dintr-o privire care este elevul care găseşte cea mai elegantă rezolvare. Un calculator n-o să-şi dea seama niciodată”, adaugă Mihai Maci.

Simplul fapt că se invocă această obiectivitate de atâtea ori înseamnă că e ceva care le spune părinţilor că n-o să mai fie aşa cum e la noi „tradiţional”. Adică n-o să mai funcţioneze regula care a funcţionat mai ales după 1990, şi anume că cele mai bune licee sunt pentru beizadele, apreciază expertul în educaţie: „Mereu, ca să nu existe crize sociale, ca să nu existe probleme, ca să nu se răscoale lumea. Scopul obiectivităţii în varianta Cîmpeanu este simplu: de a dovedi în mod necesar că odraslele beizadelelor trebuie să ajungă la liceele bune”.

Un minut pe pagină

În opinia lui Mihai Maci, numărul mare de contestaţii depuse în urma examenelor naţionale şi diferenţele mari de notare sunt determinate de organizarea proastă a examenelor şi nu de altceva. „Totul este anapoda în acele comisii. De ce? Pentru că fiecare profesor-corector are pe mână peste 100 de lucrări. Şi el trebuie să corecteze lucrările acestea în 16 ore. Eu am făcut un calcul că dacă socoteşti patru pagini la fiecare lucrare, acel profesor are un minut ca să citească o pagină, să înţeleagă, să evalueze şi să dea nota. Vă spun sincer că şi dacă este din neamul sfinţilor, mai mult de trei ore acel profesor nu poate să fie atent. În următoarele cinci ore, el se uită doar pe laterala paginii şi bifează ce temă a atins elevul şi ce nu. El nu mai poate citi, pentru că nu este automat”, argumentează profesorul.

În ţările în care se face evaluare adevărată, toţi timpii necesari sunt calculaţi şi respectaţi, mai spune Mihai Maci. „În Franţa, un profesor corectează maximum 20 de lucrări şi are la dispoziţie cinci zile pentru a face acest lucru. Adică, patru lucrări pe zi, tocmai pentru ca el să poată evalua conţinutul, pentru că acesta este scopul examenului. Dacă la noi, în România, scopul examenului este promovarea naţională, atunci să le trimitem diploma prin poştă”, explică expertul.