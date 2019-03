De ce au ajuns elevii de gimnaziu să urască matematica. Andronescu anunţă că iar schimbă programa

Programa şcolară este prea stufoasă. Este concluzia la care a ajuns şi ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, la al patrulea mandat, după rezultatele dezastruoase de la simularea pentru Evaluarea Naţională. „Eu sunt foarte atentă mai ales la profesori pentru că profesorul e cel care predă, cel care simte cât poate copilul să asimileze. Şi dacă profesorii spun lucrul acesta înseamnă că pe undeva trebuie să le dăm dreptate şi să încercăm să luăm măsurile necesare. Ce măsuri putem să luăm? Să revizuim programele şi să le aducem la un nivel comparabil cu vârsta pe care o are copilul. Am făcut deja revizuirea la disciplina Matematică, cea mai invocată din punctul de vedere al problemei. (…) Deci am rezolvat cu Matematica”, a anunţat Andronescu luni seara.







Chiar luni, profesorul de Matematică Cătălin Osiceanu atrăgea atenţia că în anul 2019, în România, ţară europeană, dascălii predau după metode vechi. „Într-un timp s-a încercat să se meargă pe subiecte practice, legate de viaţa cotidiană, dar uşor-uşor s-a renunţat la asta, iar copiii văd o problemă de matematică ca pe ceva abstract. Ei aleargă după rezultat, fără să îi mai intereseze modul de rezolvare”, spunea dascălul.





Rezultatele slabe: „surpriza” eternă în Educaţie





La rândul lui, profesorul de Matematică, Ştefan Vlaston explică faptul că „rezultate teribil de nemulţumitoare există de mulţi ani, fără ca cineva să analizeze cu adevărat cauzele şi să ia măsuri. Doamna Andronescu îşi exprimă stupoarea, an de an, deşi este autoarea de facto a evoluţiei învăţământului din ultimii 20 de ani”, reclamă profesorul.





În plus, „rezolvarea” propusă de ministru nu este atât de simplă. Revizuirea unei programe şcolare presupune un proces amplu: delegarea responsabilităţilor, constituirea unui grup de lucru care face propunerea de program, în primă fază şi ulterior, aceasta ajunge la grupul de validare format din experţi. Propunerea este apoi pusă în dezbatere profesorilor şi adoptată de către ministru, în urma integrării observaţiilor acestora. Deocamdată, ministrul a avut o discuţie cu experţi în Educaţie care i-au promis că vor analiza conţinutul programei, transmit specialiştii în domeniu.





O problemă cu multe necunoscute





Mai mult, experienţa din anii precedenţi în ceea ce priveşte modificarea programelor a dovedit că nu a fost foarte inspirată. „S-au făcut nişte transferuri de materie de la o clasă la alta care nu au condus la nimic bun, ba dimpotrivă. La clasa a VI-a, foarte mulţi profesori se plâng că trebuie să predea haotic. Modul de abordare al conţinuturilor este dezastruos. Pe elevi, în loc să îi avem ca aliaţi, noi, profesorii, ni-i transformăm în duşmani. Încă din clasele mici, copiii urăsc Matematica din cauza conţinutului neatractiv. Ei nu înţeleg la ce le serveşte tot ce învaţă la Matematică. Programa pentru gimnaziu nu are legatură cu realitatea, e prea abstractă”, reclamă profesorul de Matematică, Sorin Borodi.





Pe de altă parte, trebuie avut grijă ca programa să nu devină prea uşoară iar elevii buni să se plictisească. „Soluţia ar fi să existe curs la decizia şcolii, care să permită profesorilor să adune elevii cei mai buni la diferite materii şi să lucreze cu ei suplimentar, cu condiţia ca profesorii să fie plătiţi pentru aceste ore”, este de părere Vlaston.

