Instituţie de învăţământ complexă, competitivă, Şcoala Gimnazială International Premium School of Bucharest are drept obiectiv oferirea unei educaţii de înaltă calitate, asigurată de cadre didactice specializate şi competente, motivate de dorinţa de a forma generaţii care să devină viitori lideri ai societăţii.

„La International Premium School of Bucharest suntem într-o familie extinsă. Aici îmbinăm educaţia cu joaca inteligentă, astfel încât elevii noştri să îşi dezvolte aptitudini şi competenţe care să îi ajute să devină specialişti în domeniile pe care vor alege să le profeseze şi să facă faţă diverselor provocări pe care le vor întâmpina. Nu clădirea face o şcoală performantă, ci implicarea, dedicarea şi pasiunea oamenilor, iar la IPSB consider că avem personal didactic de excepţie, care este conştient de misiunea nobilă de a forma caractere.”, declară Laura Bondrea, manager International Premium School of Bucharest.

Ce ne diferenţiază de alte şcoli?

Legătura cadru didactic-elev este una foarte strânsă, punându-se accent pe nevoile fiecărui copil în parte, creându-se astfel o atmosferă de studiu bazată pe încredere şi armonie.

Formarea elevilor ca oameni este o mare responsabilitate, şi, de aceea, cei mici sunt încurajaţi să fie creativi pentru a-şi descoperi adevărata vocaţie, dar, în acelaşi timp, să muncească constant, deoarece doar aşa vor atinge ţelul pe care şi-l doresc.





Construită pe o suprafaţă de peste 10.000m², Şcoala Gimnazială International Premium School of Bucharest oferă dotări de excepţie viitorilor elevi premium:

18 săli de clasă , cu aparatură ultramodernă (smartboard cu acces direct la Internet) şi materiale didactice de predare-învăţare-evaluare variate, răspunzând standardelor şi normativelor naţionale şi europene în vigoare;

cabinete de specialitate (Cabinet de Consiliere educaţională şi mediere şcolară, Cabinet de logopedie, Cabinet fonic de muzică, Cabinet metodic);

Comunicarea este esenţială pentru închegarea unei relaţii puternice între părinţi, elevi şi corpul profesoral, iar, în acest context, International Premium School of Bucharest pune la dispoziţia tuturor o platformă online, performantă.

Locurile pentru anul şcolar 2021/2022 sunt limitate atât la nivel primar, cât şi la nivel gimnazial. Informaţii legate de înscrierea în anul şcolar 2021-2022 se pot obţine la numerele de telefon 0745.028876, 0771.139615, 021.3345324 sau trimiţând un E-mail la comunicare@scoalapremium.ro. De asemenea, ne puteţi face o vizită în Şos. Berceni nr.24, sector 4 (punct de reper: staţia de Metrou Apărătorii Patriei).

IPSB – The New Voice of Learning

https://www.scoalapremium.ro

https://www.facebook.com/scoalapremium