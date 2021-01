Ce spune Ministrul Educaţiei despre vaccinarea cadrelor didactice: „Soluţia pentru eliminarea tuturor riscurilor nu există nici în România, nici în altă parte“

Sorin Cîmpeanu a fost întrebat, marţi seară, la Antena 3, despre redeschiderea şolilor şi a afirmat: „După 300 de zile de când avem perturbări în sistemul de educaţie (...) este, cu siguranţă, cea mai firească întrebare”.

„Reiau declaraţia pe care am făcut-o: ca ministru al Educaţiei, ca profesor, ca părinte, din orice perspectivă, îmi doresc deschiderea cât mai grabnică a şcolilor. Această decizie se va lua după jumătatea lunii ianuarie, în funcţie de două lucruri principale: evoluţia epidemiologică - ne aşteptăm din păcate la o creştere a ratei de infectare după ceea ce am văzut cu toţii, dacă nu suntem ipocriţi, că s-a întâmplat pe perioada vacanţei de iarnă, a Revelionului. Al doilea element esenţial este modul în care va evolua campania de vaccinare, ştiut fiind faptul că am solicitat tuturor unităţilor de învăţământ, şcolilor şi instituţiilor de învăţământ superior, universităţilor, ca până în data de 15 ianuarie ora 16:00 să avem o evaluare cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învăţământ”, a adăugat ministrul Educaţiei.

Acesta a precizat că sunt 293.000 de persoane angajate în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de aproape 47.000 de persoane angajate în sistemul de învăţământ superior.

„Indiferent care va fi procentul care se vaccinează va fi un plus. Soluţia eficientă pentru eliminarea tuturor riscurilor nu există nici în România nici în altă parte”, a mai declarat ministrul Educaţiei, conform news.ro

Vicepreşedintele Comitetului naţional privind vaccinarea împotriva COVID-19, Andrei Baciu, a anunţat, luni seară, că personalul din învăţământ ar putea deveni una dintre categoriile prioritare la vaccinarea împotriva coronavirus, o decizie în acest sens fiind luată în perioada următoare. Procesul educaţional este ”esenţial” a precizat Baciu, adâugând că se înţelege ”necesitatea şi nevoia de a prioritiza acest sector”.