Şase şcoli-pilot probează tehnici de predare după model occidental

Câştig şi de o parte, şi de alta Care sunt şcolile-pilot incluse în program Şcolile înscrise în programul-pilot sunt: Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti;

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din municipiul Baia Mare;

Şcoala Gimnazială nr. 1 din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi;

Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” din municipiul Iaşi;

Şcoala Gimnazială Româno-Finlandeză ERI din municipiul Sibiu;

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. „Se va pilota înlocuirea tezelor semestriale cu un portofoliu semestrial al elevului, construit pe baza unor criterii clare de evaluare prezentate fiecărui elev la începutul semestrului”, transmite Ministerul Educaţiei. 60 de şcoli din întreaga ţară vor fi finanţate în următorii ani pentru a-şi organiza un program în care să pună în aplicare inovaţii educaţionale şi intervenţii mai complexe. În acest sistem, adaugă directoarea, elevii vor avea de câştigat, iar profesorii nu vor avea de pierdut. Pentru că, mai spune aceasta, normele nu vor fi descompletate, ceea ce se „taie” de la profilul real se „adaugă” la cel umanist. „De asemenea, am cerut să putem combina la clasa a XII-a prezenţa fizică cu online-ul pentru că, la noi, această formulă a funcţionat foarte bine. Adică vor fi materii care vor putea fi făcute online cu un număr de ore, iar online-ul poate să fie sincron sau asincron. Deci, am valorificat într-un fel şi experienţa pandemiei”, mai spune directoarea. Un astfel de model de învăţare ar putea fi viabil începând cu clasa a XI-a, pentru că elevii deja cam ştiu ce facultăţi vor urma”, adaugă Ionela Neagoe. „Cred că ceea ce avem acum pentru clasele a IX-a şi a X-a este bine pentru că asigură o bază. Poate mai trebuie periată programa şi ar fi bine ca ministerul să ne permită să ne facem programă personalizată. Dacă este să mă întrebaţi pe mine, aş introduce mai multe module opţionale. Însă în clasele a XI-a şi a XII-a, acolo trebuie profesionalizat. Pentru că acesta este momentul în care elevul începe să nu mai fie interesat de toate informaţiile pe care oricum le găseşte pe internet sau în cărţi”, mai spune profesoara. Sau Limba engleză, pentru cei care se orientează către limbi străine. De ce să nu ne adaptăm la nevoile elevului?”, subliniază Ionela Neagoe.

„În semestrul al II-lea, elevii vor studia cu precădere materiile pentru Bacalaureat. Să zicem că sunt la profilul de mate-info. Atunci vor face mai multe ore de Matematică, mai multe ore de Limba română, adică mai multe ore la materiile unde se dă examen de Bac. Vom avea un pachet obligatoriu şi un pachet la alegerea elevului. Acest pachet la alegere va conţine o parte din materiile pe care acum elevii le parcurg la şcoală sau module de performanţă. Adică, un elev care vrea să dea la Politehnică îşi doreşte altfel de Matematică, şi atunci îşi poate lua acel modul în plus care conţine Matematică faţă de ceea ce face pentru Bacalaureat. Ideea este că ne dorim să evităm absenţa elevilor de la şcoală pentru a face meditaţii în particular pentru examene – pentru că nu este normal să se întâmple acest lucru – şi să avem un învăţământ mai eficient. Elevul să fie interesat în actul învăţării. Alt elev, care vrea la ASE, are nevoie să facă mai multă Economie sau Statistică.