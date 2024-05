Visul american se năruie: Ipotecile au stagnat în jurul valorii de 7%

Ratele imobiliare au sfidat așteptările de scădere, distrugând planuri de viață majore în acest proces.

Un chiriaș care spera să cumpere o locuință s-a resemnat să închirieze pentru totdeauna. Un cumpărător debutant care a sperat să refinanțeze un credit ipotecar de 7% își retrage cheltuielile peste tot pentru a ține pasul. Iar un cuplu tânăr face un compromis dureros pentru familia sa, transmite Bloomberg.

Pe măsură ce ratele dobânzilor în SUA rămân mai mult timp la un nivel mai ridicat, visul american de a fi proprietar de locuință la prețuri accesibile este de neatins pentru mai mult timp - și poate pentru totdeauna.

Poate mai mult decât orice altceva, ratele la creditele ipotecare sunt cel mai important factor care determină mobilitatea economică a unei persoane în SUA. Ratele la creditele ipotecare se situează în jurul valorii de 7% de mai bine de o lună - mai mult decât dublu față de cât erau în urmă cu trei ani - și mulți se bazau pe scăderea lor pe măsură ce inflația se retrăgea rapid spre sfârșitul anului trecut. Dar creșterea prețurilor a accelerat din nou la începutul anului 2024, iar acum Rezerva Federală menține ratele la un nivel maxim al ultimelor două decenii pentru moment.

Această presiune neîncetată a dat peste cap planurile de viață ale consumatorilor americani și ar putea însemna să rămână într-un loc de muncă fără ieșire sau să refuze să se mute pentru o oportunitate mai bună, ceea ce poate afecta afacerile și productivitatea. Probabil că va exacerba tot felul de diferențe de avere, deoarece tot mai mulți oameni sunt excluși de la cumpărarea de locuințe, creând o prăpastie mai mare între cei care dețin și cei care nu dețin. În timp ce proprietarii au beneficiat de un câștig neașteptat de 1.300 de miliarde de dolari pentru locuințe în 2023, chiriașii au văzut costurile rămânând ridicate, economiile pandurilor seacă și datoria gospodăriilor crește.

Și toate acestea, bineînțeles, sunt în atenția alegătorilor care sunt în mare parte descurajați în privința economiei în perspectiva alegerilor prezidențiale din noiembrie.

Cifrele sunt destul de sumbre. Chiriașii spun că există o probabilitate de 60% că nu vor putea deține niciodată o casă - acesta este cel mai ridicat nivel de când New York Fed a început sondajul în urmă cu un deceniu. Doar 16% dintre anunțurile de anul trecut au fost accesibile pentru o gospodărie americană tipică, potrivit agenției de brokeraj imobiliar Redfin Corp. Și ca și cum prețul mediu record de 433.558 de dolari pentru o locuință nu era suficient de rău, costurile de asigurare și impozitele pe proprietate au crescut și ele.

Situația este atât de gravă, încât toată lumea, de la economiști de renume la cei mai importanți lideri ai țării - inclusiv președintele Joe Biden și secretarul Trezoreriei Janet Yellen - au deplâns faptul că piața este „aproape imposibil” pentru unii cumpărători de case.

„A deține o casă este un simbol al statutului. Dar odată ce un simbol de statut devine atât de scump, oamenii încep să îl respingă ca fiind ceva pentru care merită să lupți", a declarat economistul-șef al Redfin, Daryl Fairweather. „Deținerea unei case devine mai puțin un vis al clasei de mijloc și mai mult un vis aspirațional care vine cu o avere peste medie”.

Este mai bine să închiriezi decât să cumperi

Din punct de vedere istoric, cei care își puteau permite costurile inițiale ale achiziționării unei locuințe puteau să plătească o factură lunară mai ieftină pentru locuință - inclusiv impozitele pe proprietate, asigurarea și ratele ipotecare - decât chiriașii. Acest lucru s-a schimbat în 2022, când ratele la creditele ipotecare au crescut cu cel mai rapid ritm din ultimele decenii, proprietarii plătind luna trecută 35% din venitul lor pentru locuință, față de doar 29% pentru chiriași, potrivit brokerului imobiliar Zillow Group Inc. De fapt, acum este mai ieftin să plătești pentru un apartament decât să deții o casă tipică în toate cele 35 de metropole majore din SUA, cu excepția unuia singur, arată datele Zillow.

Costurile de împrumut au schimbat calculele pentru unii, precum Andrew O'Neil, în vârstă de 39 de ani. El crede că „întregul concept de proprietate asupra unei locuințe” nu mai are sens din punct de vedere financiar. O'Neil și soția sa și-au vândut casa de oraș din Washington, DC, cu o ipotecă de 2,65% și s-au mutat în Westchester County, New York, pentru noul său loc de muncă din 2021. Inițial, au plănuit să închirieze pentru un an, în timp ce explorau cartierele cu școli bune pentru cei doi copii ai lor.

Când au început căutările în 2021, ratele se învârteau în jurul valorii de 3%, ceea ce înseamnă că își puteau permite până la 850.000 de dolari pentru o casă. Mulțumită unui avans mare din vânzarea proprietății lor anterioare, au estimat că costurile lunare pentru locuință vor fi de aproximativ 4.000 de dolari. La ratele de astăzi, ipoteca lunară pentru o casă la acest preț s-ar dubla.

Plătind în prezent doar 3.500 de dolari pentru a închiria o locuință cu 3 dormitoare, O'Neil a spus că a cumpăra nu era doar „inaccesibil, ci și o decizie proastă în materie de locuințe”. Acum, el și soția sa sunt mulțumiți să închirieze pe termen nelimitat și, în schimb, să-și lase banii să crească în siguranță în investiții precum certificatele de depozit.

„Înainte ca prețurile să crească în timpul pandemiei, puteai să riști și să-ți depășești nivelul de confort. Astăzi, aceste rate ale dobânzii îi vor ruina financiar pe oameni", a spus O'Neil. „Timpul de recuperare pentru locuințe este atât de lung, încât cumpărarea unei case m-ar împiedica să progresez”.

O mantră populară în rândul agenților imobiliari i-a încurajat pe unii să cumpere peste posibilitățile lor: „căsătorește-te cu casa și ieși cu rata.” Unii creditori au îndulcit ofertele cu oferte de refinanțare gratuită. Dar nu este vorba doar de costurile de împrumut. Primele de asigurare în creștere și impozitele pe proprietate mai mari îi fac pe americani să cheltuiască mai mult ca niciodată pentru casele lor.

Cheltuielile majore pentru locuințele cu preț mediu au consumat 32,3% din salariul mediu național în primul trimestru, apropiindu-se de nivelurile record înregistrate înainte de criza imobiliară din 2008, potrivit firmei de analiză imobiliară Attom. Pe TikTok, proprietarii de locuințe dezamăgiți împărtășesc sfaturi pentru aproape o treime dintre gospodăriile care pretind că sunt „bogate în case și sărace în bani”.

Cei care doresc să refinanțeze ar putea fi pe punctul de a prinde o pauză - ratele ipotecare au scăzut într-o oarecare măsură în ultimele săptămâni, deoarece datele privind inflația și ocuparea forței de muncă din SUA au fost mai slabe decât se așteptau, precum și alte măsuri ale activității economice. Dar oficialii Fed au fost categorici că vor trebui să vadă dovezi suplimentare că presiunile asupra prețurilor se află pe o tendință durabilă de scădere înainte de a lua în considerare reducerea costurilor de împrumut, ceea ce va menține probabil ratele ipotecare ridicate pentru o perioadă de timp.

Așadar, Meg Bobo va trebui să își păstreze ipoteca de 7,1% pentru încă o vreme. Inginerul de software în vârstă de 26 de ani se simțea presat să cumpere - sau „să rămână pe dinafară pentru o vreme”, așa cum a avertizat familia sa - în timp ce ratele și prețurile locuințelor continuau să crească. Ea a încheiat un contract pentru un apartament de 425.000 de dolari în Nashville la 1 mai, ceea ce înseamnă că plata lunară a ipotecii sale se ridică la aproximativ 2.850 de dolari. Aceasta este aproximativ dublu față de cât plătește ca chirie până când se va muta luna viitoare. Deși va avea o colegă de cameră care o va ajuta să compenseze costurile, Bobo va trebui să mențină un buget strict și își face griji cu privire la cheltuielile imprevizibile de reparații.

„M-am tot gândit în ultimii ani că prețurile se vor îmbunătăți, dar acest lucru nu s-a materializat niciodată”, a spus Bobo. „Intenționez să refinanțez, dar mă gândesc că, în acest moment, va dura probabil câțiva ani”.

Costurile reale ale locuințelor

Pentru unii, precum Octavio Raygoza și soția sa, realitatea financiară i-a obligat să ia decizii dificile. Puteau să cumpere o casă cu spațiul necesar pentru a susține o familie în creștere sau să se mulțumească cu o casă mai mică, în apropierea celor dragi. În decembrie 2023, tinerii părinți se simțeau optimiști în legătură cu găsirea unei case cu trei dormitoare de un milion de dolari în zona Bay Area din California. Lucrătorul din domeniul tehnologiei și asistenta medicală au economisit 200.000 de dolari pentru un avans și s-au simțit încurajați de ratele care au alunecat de la vârfurile lor.

În schimb, au fost întâmpinați de războaie aprige de licitații - inclusiv oferte concurente cu până la 80% peste prețul cerut - și de rate în creștere care le-au catapultat ratele lunare de ipotecă de la 8.200 de dolari la 9.500 de dolari. În cele din urmă, cuplul a decis să aleagă sprijinul familiei lor extinse în locul unui alt copil.

„Bunicii, verișorii, mătușile și unchii fiicei noastre locuiesc în zonă. Să plecăm să cumpărăm o casă în altă parte nu este o opțiune", a declarat Raygoza, care s-a hotărât asupra unui bungalow pitoresc cu două dormitoare din Berkeley pentru 1,24 milioane de dolari - o ofertă reușită cu 38% peste prețul de listă. „Am decis să avem doar un singur copil. Nu ne putem permite spațiul pentru o familie mai mare”.