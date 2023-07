Un nou broker a apărut pe piața de capital, în urma autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), aceasta fiind prima autorizație de acest fel emisă de ASF în ultimii 14 ani.

Compania românească de brokeraj Investimental își anunță lansarea oficială pe piața de capital din România. Investimental devine prima firmă de brokeraj care reușește să obțină autorizația de la ASF în ultimii 14 ani și marchează astfel un moment important pentru piața financiară din România.

Investiția greenfield este susținută de antreprenorul Sacha Dragic, fondator al Superbet Group, prin intermediul vehiculului său de investiții D Craig Holding și condusă de Mihaela Bîciu, un experimentat manager cu peste 25 de ani de experiență pe piața de capital din România. Echipa Investimental este formată din 20 de profesioniști cu o experiență vastă în domeniul pieței de capital.

"Am ajuns în acest moment după o muncă susținută timp de aproape un an și jumătate, perioade îndelungate de testare și obținere a feedback-ului valoros din partea celor apropiați companiei și acționarilor. Le mulțumim tuturor pentru implicare, disponibilitate și pentru momentele în care lucrurile nu au mers întotdeauna perfect, dar de la care am învățat sa fim mai buni. Pentru noi, susținerea și încrederea acționarilor sunt extrem de importante, pentru că ne permit să construim business-ul pe baze solide, fără a fi presați să obținem rezultate cu orice preț într-un orizont de timp scurt”, a declarat Mihaela Bîciu, CEO Investimental.

Investimental se angajează să ofere investitorilor oportunitatea de a tranzacționa pe Bursa de Valori București, precum și pe marile burse internaționale, având acces la o gamă largă de instrumente financiare.

“Ne propunem să avem un proces simplu și rapid de onboarding, care să permită clienților noștri să își deschidă un cont în 15 minute, să îl alimenteze cu orice sumă și să înceapă să tranzacționeze. Acest lucru este posibil datorită implementării unei soluții bazate pe open banking API, care facilitează procesul de alimentare și retragere instantă a fondurilor. Din lista de avantaje, mai putem menționa ușurința în accesarea platformelor din portal (SSO), comisioane avantajoase, cotații real time, suport în gestionarea obligațiilor fiscale, comunicare facilă prin integrarea unui chat în site și în portal”, completează CEO-ul Investimental.