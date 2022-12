Un director din grupul ungar MOL, numit șef în grupul austriac OMV

Grupul energetic austriac OMV a anunţat miercuri numirea lui Berislav Gaso, 48 de ani, în postul de nou membru al boardului executiv responsabil pentru segmentul energie, transmite Reuters.

Începând cu data de 1 martie 2023, Berislav Gaso, care în prezent este vicepreşedinte responsabil pentru explorare şi producţie la grupul ungar MOL, va conduce unul din noile segmente ale grupului OMV creat ca urmare a unei reorganizări anunţate la începutul acestei luni.

"Segmentul Energie al OMV este unul din principalele motoare pentru transformarea grupului prevăzute în noua sa strategie până în 2030. Accentul acestui segment va fi pus în principal pe energiile regenerabile precum cea geotermală precum şi pe dezvoltarea soluţiilor de captare a carbonului", a declarat preşedintele Consiliul de Supraveghere de la OMV, Mark Garrett.

Strategia pe termen lung a OMV este să reducă producţia de petrol şi gaze cu 20% până în 2030 şi să devină o companie cu emisii zero până în 2050.

FP vinde toate acțiunile deținute la Petrom

OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,64%, Fondul Proprietatea - 18,99%, iar 9,36% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.

Franklin Templeton International Services S.A R.L., administrator unic al Fondul Proprietatea S.A a anunțat marți seara că vinde toate acțiunile deținute la Petrom, prin plasament privat.

Astfel, Fondul Proprietatea a informat Bursa de Valori București (BVB) asupra „demarării unei oferte de plasament privat accelerat privind întreaga participație, reprezentând 1.777.067.726 acțiuni ordinare deținute la OMV Petrom S.A.

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic (“FTIS”) al Fondul Proprietatea S.A (“Fondul”/“Fondul Proprietatea”), anunta demararea unei oferte de plasament privat accelerat privind intreaga sa participatie, reprezentand 1.777.067.726 actiuni ordinare, detinute de Fond la OMV Petrom S.A. („Petrom” / “Societatea”) („Tranzactia”).

„Procesul de plasament va fi demarat imediat. Erste Group Bank AG si SSIF Swiss Capital S.A. vor actiona in calitate de Joint Global Coordinators si Joint Bookrunners, iar Banca Comerciala Romana S.A. si Auerbach Grayson and Company LLC vor actiona in calitate de Joint Bookrunners in cadrul Tranzactiei („Partile care actioneaza in calitate de Bookrunner”). Sub rezerva plasării tuturor actiunilor Petrom in plasamentul privat accelerat si a decontarii aferente a Tranzactiei, Fondul nu va mai detine actiuni la Petrom. Petrom nu va incasa nicio suma de bani in urma Tranzactiei”, a anunțat Fondul.