Un atac cibernetic a paralizat timp de câteva ore cea mai mare bancă din lume

Unitatea americană a Industrial & Commercial Bank of China a fost afectată de un atac cibernetic, ceea ce a forțat-o să tranzacționeze prin intermediul unui stick USB.

Cea mai mare bancă din lume după active, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), a fost afectată joi de un atac ransomware care a perturbat tranzacțiile pe piața americană a trezoreriei. ICBC Financial Services, unitatea americană a creditorului, care se ocupă de tranzacții și alte servicii pentru instituțiile financiare, a precizat într-o declarație pe site-ul său că atacul ransomware a perturbat unele dintre sistemele sale, dar că a deconectat părți din sistemele afectate pentru a limita impactul atacului. În general, evenimentul a avut un impact limitat asupra pieței, potrivit euronews.com.

În cele din urmă, toate tranzacțiile de trezorerie executate miercuri și tranzacțiile de finanțare repo de joi au fost compensate, a declarat ICBC, adăugând că sistemele bancare, de e-mail și alte sisteme ale creditorului nu au fost afectate.

"În general, evenimentul a avut un impact limitat asupra pieței", a declarat vicepreședintele executiv la Curvature Securities, Scott Skyrm.

Unii participanți la piață au declarat că tranzacțiile care treceau prin ICBC nu au fost decontate din cauza atacului și au afectat lichiditatea pieței. Nu a fost clar dacă acest lucru a contribuit la rezultatul slab al unei licitații de obligațiuni pe 30 de ani de joi. ICBC Financial Services a declarat că investighează atacul și a raportat problema către autoritățile de aplicare a legii.

Principalul suspect: O bandă cibernetică vorbitoare de limbă rusă

Mai mulți experți și analiști în domeniul ransomware au declarat că LockBit, o bandă agresivă de criminalitate cibernetică vorbitoare de limbă rusă care nu vizează fostele țări sovietice, ar fi în spatele hackerilor. "Nu vedem prea des o bancă atât de mare să fie lovită de un atac ransomware atât de perturbator", a declarat Allan Liska, expert în ransomware la firma de securitate cibernetică Recorded Future.

"Acest atac continuă o tendință de creștere a obrăzniciei din partea grupurilor de ransomware", a spus el. "Fără teama de repercusiuni, grupurile ransomware simt că nicio țintă nu este inaccesibilă."

De când LockBit a fost descoperit, în 2020, grupul a lovit 1.700 de organizații din SUA, potrivit Agenției americane pentru securitatea cibernetică și a infrastructurii (CISA). Luna trecută, a amenințat Boeing cu o scurgere de date sensibile pe care a declarat că le-a găsit prin încălcarea securității companiei.

ICBC nu a comentat dacă Lockbit a fost în spatele hackerilor. În timp ce surse de pe piață au declarat că impactul hackerului pare limitat, acesta a semnalat cât de vulnerabile sunt în continuare sistemele unor organizații mari precum ICBC (cu active de peste 6 trilioane de dolari (5,6 trilioane de euro, potrivit Forbes) în fața infractorilor cibernetici. Incidentul de joi este posibil să ridice întrebări cu privire la controalele de securitate cibernetică ale participanților pe piață și să atragă atenția autorităților de reglementare.

Piața de trezorerie părea să funcționeze normal joi, potrivit datelor Bursei de Valori din Londra.