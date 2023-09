Țigla metalică de România care a ajuns în alte 22 de țări

România se bucură de vizibilitate în toată Europa, de la nivelul acoperișurilor. Compania autohtonă care produce sisteme complete de acoperișuri metalice s-a extins în 22 țări europene în cei 22 de ani de activitate și a dezvoltat 3 fabrici, venind mereu cu soluții adaptate nevoilor pieței, atât la nivel calitativ, cât și estetic.

De-a lungul anilor, abordarea în privința acoperișurilor s-a schimbat vizibil. Acum nu mai este vorba doar despre protecție, ci și estetica sau durata de viață au un rol considerabil în luarea unei decizii. Cu siguranță, nu te-ai gândit că evoluția economică și socială în întreaga lume poate fi văzută și după tipurile, modelele și culorile de acoperișuri folosite. Acestea au evoluat continuu, având ca principale motoare ale schimbării tehnologia de construcții, condițiile climatice și fenomenele meteorologice, procesul de migrare al populației, accesul tot mai ridicat la finanțări care au permis înnoirea și dezvoltarea locuințelor și, evident, schimbarea și îmbunatățirea stilului arhitectural care au atras cerințe de calitate și estetică din ce în ce complexe. Această evoluție a avut loc în timp, iar sistemele de acoperișuri metalice au fost cele care s-au adaptat cel mai bine schimbărilor și au răspuns cel mai bine noilor nevoi.

Profesioniștii de la Bravo International Group au urmărit și au contribuit la toată această evoluție în cele două decenii de activitate ale companiei. Cunoscută inițial drept Bravo International, compania a pornit ca o mică firmă de distribuție și a devenit astăzi o multinațională cu companii în 4 țări, birouri de reprezentare în 7 țări și cu o prezență pe 22 de piețe răspândite în toată Europa. Da, are și România multinaționele ei. Iar Bravo International Group este una dintre acestea.

De la local, la internațional

Bravo International Group s-a înființat în 2001, ca o firmă de distribuție și montaj de țiglă metalică. Primul pas și cel mai important de la începutul istoriei de 20 de ani a companiei a fost introducerea țiglei metalice într-o rețea de vânzare de tipul «do it yourself» (DIY – n.r.). Până la acel moment, rețelele de DIY nu au vândut niciodată acest tip de produse.

În 2005 a luat naștere prima fabrică, iar până în 2009, Bravo International Group reușise să se poziționeze, în România, drept lider de piață. Criza economică de la momentul respectiv, a impactat, însă, piața construcțiilor, moment în care conducerea companiei a decis să urmeze un alt model de business. A semnat primul contract internațional cu una dintre cele mai mari rețele de magazine DIY din Europa, ceea ce i-a permis accesul nu doar în rețeaua retailerului din România, ci și pe celelalte piațe.

„Primul test extern a fost în Cehia. Mai întâi, am primit un mic spațiu de test. Existau reticențe cu privire la companiile românești, și, în plus, nu exista experiență pentru cei din DIY cu aceste produse. Spre surprinderea partenerilor DIY testul a fost un succes. Din Cehia, a urmat expansiunea europeană, în Austria, apoi în Germania, Elveția, Suedia, Olanda și Luxemburg. În 2011, pentru că aveam deja un business robust în regiune, s-a decis înființarea subsidiarei din Cehia, care inițial a acționat ca o platformă logistică, apoi a fost deschisă și acolo o unitate de producție.

Anul 2013, a venit cu un sprijin important pentru continuarea dezvoltării internaționale, prin intrarea în companie a unui fond de investiții austriac. Conducerea întregului business a rămas în responsabilitatea lui Adrian Minuță, fondator și CEO al Bravo International Group și a echipei sale.

„Astăzi, suntem prezenți în 22 de țări europene și avem 3 fabrici: cea de la Fundulea - pe A2, o fabrică în Bremburg - Germania, și una – în Ivančice, Brnao, Cehia”, a explicat Răzvan Diaconu, Group Marketing Director Bravo International Group.

În România, un pas important a fost în anul 2009, când compania a investit în construcția unei fabrici noi, dotată cu cele mai moderne echipamente de producție.

„ Tehnologia aleasă a fost o tehnologie finlandeză recunoscută pentru fiabilitate și calitate la nivel mondial”, a povestit Oana Enache, Managing Director Bravo International Group - România.

În fiecare an, compania a investit în dezvoltarea capacităților de producție , ajungând în 2022, doar în România, la 12.000 de metri pătrați și 37 de linii de producție.

Tot anul trecut, a fost pus în funcțiune la Fundulea și sistemul de panouri fotovoltaice, o investiție din fonduri proprii. Astfel s-a ajuns ca, în martie anul acesta, consumul de energie electrică al fabricii să fie acoperit din resurse regenerabile în proporție de peste 50%, iar surplusul a fost livrat în rețeaua națională de electricitate, compania devenind astfel prosumator.

Soluții de acoperiș premium și accesibile

Gama de țigle produse de Bravo International Group este diversă, ca răspuns la preferințele cumpărătorilor – de la soluția accesibilă „SMART-Cover Solution”, la cea premium BELPROFILE. Răzvan Diaconu, Group Marketing Director, menționează că, în alegerea unui acoperiș, primul criteriu este cel emoțional, referitor la estetica și notorietatea brandului: trebuie pur și simplu să îți placă cum arată și să fi auzit de furnizor, abia apoi te interesezi de specificațiile tehnice.

„Preferințele clienților s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2015, aveam una-două modele de țiglă metalică, cu unul-două tipuri de finisaje și sortimente de culori limitate, astăzi Bravo International Group are 9 modele de țiglă metalică și peste 100 de sortimente în ceea ce privește culoarea, grosimea și tipul de finisaj. Avem cel mai mare sortiment din România în materie de învelitori metalice.”, confirmă Oana Enache.

Cum dovedești că ești de încredere

Pătrunderea unei companii din România pe piața europeană nu este ușoară. Principala luptă a fost de a câștiga încrederea partenerilor occidentali.

„Un mare obstacol a fost să dovedim celor din afara țării că România poate să fie un furnizor de nădejde. La acel moment, firmele românești nu aveau o reputație bună în Europa, nu erau considerate capabile să asigure continuitate în producție, distribuție, calitate și preț. Practic, să fie partener de încredere. Noi am reușit acest lucru și, de aceea, am ajuns în 22 de țări: orice afacere se bazează pe parteneri care oferă siguranță, care nu fac rabat la calitate și care pot asigura un parteneriat la nivel înalt. Noi am reușit.”, a menționat Răzvan Diaconu, Group Marketing Director Bravo International Group.

Și planurile companiei românești nu se opresc aici.

„În acest moment suntem implicați într-un proiect de invesții în Franța, unde dezvoltăm o unitate de producție, iar în anii următori dorim să ne extindem și în nordul Europei, unde compania și-a pus deja amprenta, făcând în acest sens câțiva pași esențiali. Sunt piețe unde este mai greu de pătruns, însă obiectivul nostru este să acoperim tot continentul.

Nu neglijăm nici România, „ne vom concentra mai bine pe acoperirea teritorială în zona de depozite de materiale de construcții, proiecte rezidențiale și pe îmbunătățirea serviciilor logistice. Lucrurile arată bine și ne vom face tot mai simțită prezența.”, este concluzia Oanei Enache.

De asemenea, compania se pregătește să aducă pe piața din România un brand dedicat acoperișurilor active energetic – eROCCA, pentru a oferi o soluție premium și viabilă consumatorilor dornici să producă energie verde sau chiar să dobândească independență energetică.

O concluzie firească

România se vede frumos la nivel european, pe fiecare acoperiș construit prin soluțiile oferite de compania Bravo International Group, iar acesta este un motiv în plus de mândrie pentru fiecare dintre noi. România se vede frumos și la nivel local, prin soluțiile nu doar estetice, ci și personalizate oferite de compania românească care a tins spre dezvoltare continuă în cei 22 de ani de experiență.

Bravo International Group în cifre

Compania deține trei fabrici ultra moderne (România, Germania, Cehia) și 7 birouri de reprezentare (Austria, Bulgaria, Franța, Olanda, Slovacia, Polonia și Ungaria), fiind considerată unul din pricipalii furnizori la nivel european.

Bravo International Group deservește 22 de piețe și peste 2.500 de puncte de vânzare în Europa.

Bravo International Group deține un portofoliu extins de branduri: BELPROFILE - brand PREMIUM PLUS, dedicat profesioniștilor, eROCCA - brand dedicat acoperișurilor active energetic și SMART-Cover Solution - un brand dedicat segmentelor DIY și depozitelor de materiale de construcții.

Cifra de afaceri a Grupului este în prezent de peste 100 milioane de euro.

Oferta Bravo International Group acoperă toate segmentele - premium, mass-market și budget, pe două direcții: linia comercială (produse metalice și plastice pentru acoperire, placare) și linia profesională (soluții metalice profesionale de acoperire, destinate proiectelor de construcție, renovare sau reabilitare).

Compania dezvoltă, produce și furnizează concepte de vânzare personalizate, sisteme și produse pentru piața DIY și depozitari, sub conceptul „SMART-Cover Solution”- Soluția Inteligentă pentru parteneri și clienți.

Traseul cronologic al unui succes european

2001 – anul în care a început povestea Bravo Interntional.

2002 – a apărut BELPROFILE, prima marcă a companiei românești.

2003 – intrarea în piața DIY, a celor cărora le place să-și ducă singuri proiectele la bun sfârșit.

2005 – Bravo International a început producția în prima fabrică proprie.

2009 – fabrica de la Fundulea se modernizează și se extinde.

2011 – a apărut prima subsidiară a Bravo International, în Cehia.

2015 – a început producția în a doua fabrică, cea din Cehia.

2016 – se înființează Bravo Germania.

2018 – se dezvoltă eROCCA, marca premium a Bravo International Group.

2022 – în grup apare o nouă filială, Bravo Franța.

2023 – compania românească este prezentă în 22 de țări europene.

Articol susținut de Bravo International Group