Transportul public din România, comparativ cu restul lumii. Oraşele cu cele mai ieftine bilete

O percepţie pozitivă asupra transportului în comun nu se bazează numai pe frecvenţa deplasărilor şi calitatea mijloacelor de transport, dar şi pe preţuri. În martie 2020, Luxemburg a ajuns să fie prima ţară din lume unde transportul în comun este gratuit, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru turişti.

Preţul poate să încurajeze sau să descurajeze pasagerii în alegerea mijloacelor de transport în comun. Tocmai de aceea echipa analiştilor Picodi a decis să verifice preţurile biletelor pentru transportul în comun din marile oraşe ale lumii şi să-l compare cu salariul mediu pe economie.

Preţul transportului public în lume

Pentru acest bilanţ Picodi a luat în considerare preţurile biletelor lunare, care asigură un număr nelimitat de călătorii, cu toate mijloacele de transport în comun. După conversia tuturor preţurilor în euro, s-a ajuns la concluzia că, cel mai mare preţ pentru bilet îl plătesc locuitorii Londrei (237€), după care urmează Dublin (195€) şi New York (116€). Cu toate acestea, dacă am compara aceste preţuri cu câştigurile medii din fiecare oraş în parte, cel mai mare oraş din SUA s-ar afla în partea mai favorabilă a clasamentului: pe locul 33 din cele 39 de oraşe incluse. Asta înseamnă că un cetăţean din New York, poate cumpăra un bilet lunar de metrou şi autobuz cu doar 2,4% din salariul său net.

Locuitori din Bucureşti pot spune că nu stau prea bine la acest capitol, situându-se undeva în prima jumătate a clasamentului. Preţul unui bilet lunar, pentru metrou şi alte mijloace de transport în comun este de 120 lei şi reprezintă 3,72% din salariul mediu pe economie. Acest lucru plasează capitala României pe locul 13 în clasament. Taxe mai mari pentru transportul în comun îl plătesc locuitorii din Budapesta (3,75%), Amsterdam (3,85%), Istanbul (9,26%) şi Sao Paulo (15,34%).

Cel mai accesibil transport public, ca şi preţ, poate fi considerat a fi cel din Zurich şi Praga. Locuitorii acestor oraşe pot folosi mijloacele de transport în comun pentru mai puţin de 2% din salariul mediu pe economie (1,37%, respectiv 1,84%). Liderul absolut al acestui bilanţ este Luxemburgul, menţionat înainte, şi capitala Estoniei – Tallinn unde transportul în comun este gratuit din anul 2013.

Preţul transportului public în România

Din 10 oraşe, locul 1 pentru cel mai scump bilet de transport îi revine Clujului. Preţul pentru biletul lunar ajunge la 138 de lei. Acest lucru poate fi motivat prin faptul că Clujul este unul dintre oraşele cele mai asaltate de turişti din ţară.

Pe locul 2 în clasament se află Constanţa, unde preţul biletului ajunge la 125 de lei pe lună. Iar locul 3 este ocupat de Ploieşti, cu preţul de 122 de lei.

Un caz foarte interesant îl reprezintă Bucureştiul, unde preţul biletului lunar este reprezentat de suma biletelor lunare pentru transportul cu tramvaiul, troleibuzul şi metroul. Deşi în capitala României nu se poate achiziţiona un bilet lunar, care să permită călătorii nelimitate cu toate mijloacele de transport în comun, Bucureştiul se află abia pe locul 4 în topul oraşelor româneşti cu cele mai scumpe bilete în cadrul transportului în comun.

Cel mai ieftin bilet îl au locuitorii din Oradea şi Craiova, cu preţurile de 80 lei, respectiv 65 lei.