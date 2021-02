„Tarifele RCA vor exploda”. Transportatorii cer retragerea OUG privind decontarea directă

„Proiectul acestei ordonanţe, ce se referă în principal la introducerea obligatorie a decontării directe in poliţa RCA, apare într-un context total neprielnic din punct de vedere al pieţei asigurărilor şi va conduce în fapt, la o creştere necontrolată a tarifelor de primă”, se arată într-un comunicat al Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT).

Redăm integral informarea FORT:





Cum urmează să fie afectaţi cei asiguraţi, prin implementarea decontării directe pentru asigurările RCA





Funcţionarea decontării directe: avem un accident între 2 vehicule, iar asiguratorul vehiculului păgubit (A) va plăti către clientul său o despagubire, iar apoi va deconta către asiguratorul vehiculului „vinovat” (B) această sumă de bani. Pare simplu.



Dacă asiguratorul A are garanţia că orice sumă plătită cu titlu de despagubire, va fi recuperată de la asiguratorul B, nu va mai avea nici un interes să controleze valoarea acestei despagubiri. Deoarece majoritatea acestor despagubiri se achita direct unităţilor de reparaţii, acestea vor putea factura orice şi oricât.



Însuşi procesul de decontare directa va anihila orice încercare a unor asiguratori de a controla costul despăgubirilor, iar aceste majorari vor conduce imediat la majorari ale primelor de asigurare, pentru că nici un asigurator nu va putea absorbi o astfel de creştere de daunalitate.





De ce vor creşte necontrolat poliţele RCA





Nici un asigurator nu va putea calcula cu exactitate cât de puternic va fi afectat de acest procedeu de decontare. Adică, asiguratorul B nu o să stie cat de relaxat va fi asiguratorul A in acceptarea unor tarife de manopera de 800 de lei/ora, adaosuri de 100% la pretul pieselor de schimb sau costuri de 200 de Euro pe zi de inchiriere a unui autovehicul.



De asemenea, nimeni nu va putea estima impactul efectului de contagiune. Adica, cele cateva mii de service-uri care facturează in prezent, 150 lei pe ora de manopera şi ofera discount-uri la preţul pieselor de schimb vor ramane oare la acest nivel, sau vor adopta tarife majorate de 5 ori?



Prin urmare, asiguratorul B işi va adăuga la tarif, o marjă de sigurantă suficient de mare incât să evite pierderi. Iar cand nu cunoşti exact nivelul acestei marje, aceasta poate fi situată între 0 şi 200 %, conducând astfel la creşterea explozivă a tarifelor de primă care deja au trecut printr-o creştere în ultimele luni, estimată la o medie de 15% faţă de tarifele din perioada 2019-2020.



Este limpede că, aşa cum se intamplă de obicei in România, iniţiatorul proiectului nu a realizat nici un studiu de impact cu toate că Federaţia Oepratorilor Români de Transport – F.O.R.T., a cerut incă din vara anului trecut acest studiu.



Un studiu de impact, serios realizat, ar fi demonstrat existenta acestor riscuri, descrise mai sus, precum si un alt mare risc: diminuarea semnificativă a contractelor CASCO? Mai mult, iniţiatorul proiectului se foloseste de BREXIT pentru a justifica urgenţa?!



Privind în urmă, este simplu de observat că, fiecare interventie în piaţa a statului prin intermediul ASF, a condus la probleme mai mari decat cele pe care a incercat să le rezolve, iar acum, este cel mai prost moment pentru introducerea decontării directe obligatorii deoarece un număr redus de companii au apetit pentru vânzarea poliţelor RCA.



Eliminarea din piaţă a companiilor Astra şi Carpatica a generat o creştere explozivă de preţuri ce condus la protestele organizate de transportatori în stradă şi la amenzi de 56 milioane de Euro pentru asiguratorii care s-au înţeles în realizarea unui cartel fără ca ASF să schiţeze nici un gest.



Introducerea în lege a samsarilor de despăgubiri, a generat o speculă cu banii din despăgubiri în care victima este, în fapt, înşelată de aceşti samsari.

ASF-ul refuză să elimine contractele de mandat si cesiunea de creanţe, prin modificarea legii, in acord cu practica internaţională, din motive uşor de intuit însă propune această ordonanţă de urgenţă care are un singur obiectiv major – sprijinirea samsarilor în detrimentul asiguraţilor persoane fizice si juridice, victime colaterale ale intereselor financiare de milioane de euro.



Dacă ASF-ul era bine intenţionată, de ce nu a introdus în proiect, imposibilitatea cesionarii componentei de decontare directă din asigurarea obligatorie RCA?



„Orice începător în studii de economie ştie că cea mai eficace soluţie pentru a avea preţuri echilibrate într-o piaţă este să ai suficientă concurenţă. In Austria, spre exemplu, care este o piaţă cu mai puţini consumatori decât în România, funcţionează 27 de asiguratori ce ofertează RCA. Este evident că, o competiţie reală între aceştia, este în beneficiul consumatorului. Comparativ, în România sunt 9 asiguratori autorizaţi pe RCA, din care doar trei concurează în realitate, ceilalţi aşteptând un semnal să poată creşte tarifele.

Asta în condiţiile în care, din cauza intervenţiilor ASF în piaţa de asigurari, jucători internaţionali precum AXA, AEGON, ERGO, GOTHAER, WATFORD sau METLIFE au decis fie să părăsească România, fie să se relocheze în jurisdicţii mai puţin ostile şi, evident, mai inţelepte. În realitate, nu e deloc greu sa găseşti supraveghetori mai inţelepţi decat în AFS, atâta timp cât aceasta institutie este populata şi cu indivizi fara nici un fel de expertiză în asigurări”, susţin reprezentanţii FORT.





F.O.R.T. solicită intervenţia urgentă a Guvernului pe acest subiect, retragerea proiectului OUG şi dezbaterea în Parlament a tuturor modificărilor necesare legii RCA, pentru asigurarea unui climat echilibrat şi neafectat de interese de grup respectiv pentru protectia reală a intereselor asiguraţilor persoane fizice şi juridice.