Senatul a adoptat moţiunea împotriva ministrului Finanţelor. Cîţu: Dacă PNL îmi cere demisia, îmi dau demisia. Orban: Nu am de gând să iau vreo decizie

UPDATE Premierul Ludovic Orban spune, după ce moţiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, a trecut, că este „foarte mulţumit” de colaborarea cu acesta şi că nu are de gând, „sub nicio formă” să ia vreo decizie legată de acesta.

În favoarea moţiunii iniţiate de PSD şi intitulată „Guvernare PNL – numele tău este AUSTERITATE” s-au pronunţat 59 de senatori, iar împotriva acesteia 56.

„Domnule Cîţu, domnule Orban, nu este o greşeală să vă recunoaşteţi limitele. Din contră, de cele mai multe ori, este nevoie de acea doză de onestitate cu privire la greşelile din trecut şi la neliniştile şi hazardul prezentului. Aceasta nu va ştirbi cu nimic din ceea ce este „smart” sau ”bright” în fiecare dintre dumneavoastră, dar vă va aşeza, la un moment dat, acolo unde vă este locul, dincolo de tendinţa, poate firească, de a încerca să înaintaţi pe scara ierarhiei până la limita de incompetenţă, parafrazând principiul enunţat de Peter. Şi atunci, domnule Cîţu, domnule Orban, vom prefera să vă daţi o demisie demnă în acest moment, unei demiteri ruşinoase mai târziu! Sunteţi o echipă şi puteţi face asta împreună, dacă vă lipseşte curajul individual”, se arăta în textul moţiunii.

Ce efecte are adoptarea moţiunii



Moţiunea simplă nu produce efecte în sensul în care Guvernul ar fi obligat prin reprezentanţii săi să facă o remaniere, astfel încât ministrul vizat de o astfel de moţiune să fie înlocuit.





În schimb, moţiunea are efecte în plan politic, arată o decizie a Curţii Constituţionale ce datează din 2007. Potrivit acesteia, „prin moţiunea simplă s-a pus la dispoziţia parlamentarilor un instrument mai eficient de realizare a funcţiei de control a Parlamentului asupra Guvernului, dar adoptarea unei moţiuni simple nu are ca efect juridic direct revocarea unui membru al acestuia. Moţiunea simplă are, însă, efecte în plan politic, marcând o victorie a forţelor politice care au iniţiat-o şi susţinut-o, cu un ecou corespunzător în opinia publică”.