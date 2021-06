Rovinietele pot fi cumpărate direct din aplicaţia CEC Bank, din iunie

„Începând din luna iunie, rovinietele pot fi achiziţionate direct din aplicaţiile de mobile şi internet banking ale CEC Bank. Rovinietele sunt emise prin intermediul Scala Assistance, partenerul CEC Bank în acest proiect. Astfel, utilizatorii au acces la o modalitate rapidă şi facilă pentru a achiziţiona sau reînnoi rovinietele, fără a sta la ghişee şi fără a completa date bancare”, arată Scala Assistance.

Întregul proces de achiziţie a rovinietei în aplicaţia de mobile banking a CEC Bank durează doar câteva minute, iar plata se realizează în mod automat din contul utilizatorului, fără a fi nevoie de introducerea altor date bancare.

Rovinieta se emite automat în format electronic, fiind salvată în secţiunea dedicată din aplicaţie, care serveşte şi ca arhivă pentru toate rovinietele emise în aplicaţie.

„Având în vedere contextul social în care ne aflăm, care deschide dorinţa de a călători după o perioadă lungă de restricţii, dar în care se menţine nevoia limitării expunerii sau alte contexte, este important să oferim publicului soluţii cât mai la îndemână, facile şi sigure, pentru achiziţia documentelor de drum necesare - în acest caz, a rovinietelor. Integrarea cu aplicaţia de Mobile Banking a CEC Bank este un pas important în această direcţie, care le permite posesorilor de vehicule să achiziţioneze rovinieta obligatorie extrem de rapid”, declară Radu Banzea, director general Scala Assistance.

Aplicaţia de mobile banking a CEC Bank oferă în prezent unele dintre cele mai avansate funcţionalităţi din piaţă şi are peste 120.000 de utilizatori, în creştere cu peste 100% în ultimul an.

”Ne bucurăm că am adăugat această nouă funcţionalitate în platformele noastre de banking digital înainte de perioada concediilor. Fie că este vorba de roviniete pentru autoturisme sau pentru vehicule comerciale, de roviniete pe un an sau pe termene scurte – o săptămână, o lună sau 30 de zile-, am pus la dispoziţia clienţilor o metodă de plată rapidă şi sigură, ce poate fi accesată oricând şi de oriunde”, declară Mugur Podaru, director operaţiuni la distanţă în cadrul CEC Bank.

Opţiunea de comandă a rovinietei în aplicaţie se alătură unei suite de funcţionalităţi care mai cuprinde, printre altele integrare cu ghiseul.ro pentru vizualizarea şi achitarea taxelor, impozitelor şi amenzilor, Plăţi instant şi Alias Pay (plăţi pe baza numărului de telefon) către destinatari cu conturi la bănci care au aderat la acest serviciu Transfond sau conectarea conturilor de la alte nouă bănci de top şi instituţii financiare, pentru vizualizarea soldului şi a tranzacţiilor.

Aplicaţia de mobil CEC Bank Mobile Banking este disponibilă în Google Play şi App Store. Opţiunea de achiziţie a rovinietei este accesibilă şi pe platforma web de internet banking a CEC Bank.

Scala Assistance a intrat pe piaţa de profil în anul 2007 când a adus, pentru prima dată în România, conceptul de vânzare online a vinietelor prin website-ul roviniete.ro. Deţinută de fondul de investiţii elveţian Obsidian AG, compania condusă de Radu Banzea este acum printre cei mai importanţi jucători locali din piaţa de profil, în cei 14 ani de activitate tranzacţionând milioane de plăţi pentru clienţii săi.

Scala Assistance SRL este autorizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) pentru vânzarea de roviniete şi de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) pentru activitatea de distribuţie asigurări.

Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi active de peste 41,25 miliarde lei, la sfârşitul lui 2020.

Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, este unicul acţionar al CEC Bank.