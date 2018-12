Remus Borza, deputat independent: I-am cerut ministrului Teodorovici să renunţe la posibilitatea retragerii sumelor din Pilonul II de pensii

„Ordonanţa din domeniul fiscalităţii, anunţată în urmă cu două zile de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a stârnit multe controverse. Însă, cu cât se tranşează mai repede, cu atât va fi mai bine. Bursa a reacţionat pe fondul acestui scandal, generând o pierdere de peste 1 miliard de euro pentru băncile şi companiile din sectorul energetic listate. Toţi au reacţionat, de la reprezentanţii companiilor vizate de noile impozite şi până la preşedintele republicii. Orlando Teodorovici l-a taxat pe Iohannis, numindu-l preşedintele bogaţilor. Pe mine nu mă deranjează o atare etichetă, dacă am vorbi de 20 de milioane de bogaţi şi nu doar de câteva sute de mii. Cred că asta ar trebui să facă şi Guvernul şi preşedintele ţării, să implementeze acele politici economice şi fiscale care să aducă prosperitate pentru toţi românii. Întrebarea fundamentală la care trebuie să găsim un răspuns onest este dacă se impun astfel de măsuri fiscale. Răspunsul este da, câtă vreme companiile vizate de majorări de taxe şi impozite au avut, în ultimii 20 de ani, un comportament neloial în relaţia cu statul român. E o realitate, companiile străine deţin 51% din cifra de afaceri a României şi care, anul trecut, a depăşit 1.300 miliarde lei. Companiile cu capital străin au poziţii de cvasi-monopol în sectoarele cheie ale economiei româneşti: industrie bancară, asigurări, metalurgie, construcţii de maşini, comerţ modern, energie, telecomunicaţii. Deşi toate aceste companii au cifre de afaceri de ordinul sutelor milioanelor de euro, chiar miliarde de euro, an de an, raportează pierderi sau profituri foarte mici. Aşa se face că soldul profitului net, raportat de firmele străine, în perioada 2008-2014, a fost de doar 2,5 miliarde lei, pe când soldul profitului net raportat de firmele româneşti, care activează în sectoare periferice ale economiei, a fost de 22 de ori mai mare, respectiv 55 miliarde lei. În 2015, odată cu măsurile adoptate de Guvernul Tudose, firmele străine au raportat un profit mai mare, respectiv 9 miliarde lei, dar şi firmele româneşti au raportat un profit de trei ori mai mare, respectiv 27 miliarde lei. Concluzia: firmele străine şi-au făcut un obicei în a-şi optimiza fiscal profitul. Pe preţuri de transfer şi pe alte inginerii financiare, companiile străine externalizează, în fiecare an, profituri de peste 5 miliarde euro”, susţine deputatul Remus Borza, într-o analiză pentru publicaţia DC News