Radiografia dezastrului RADET: Fără investiţii majore, Bucureştiul rămâne fără apă caldă şi căldură

Primăria Capitalei şi-a propus să reabiliteze din fonduri proprii în acest an, potrivit datelor din buget, numai 137,5 kilometri din cei aproape 4000 kilometri de conducte cât măsoară reţeaua de termoficare a Bucureştiului.

Asta în condiţiile în care peste 80% din reţea, a doua ca mărime din lume după cea din Moscova, datează din anii ‘60-‘70 şi necesită reparaţii majore. Dincolo de gradul semnificativ de uzură şi de pericolul de avarii, apa caldă transmisă prin această reţea plină de rugină şi petice tinde să devină un pericol pentru sănătate.

,,Riscul ca Bucureştiul să rămână fără apă caldă şi căldură, în orice moment, este unul major, sistemul de termoficare aflându-se în pragul colapsului. Avaria majoră de zilele trecute, în urma căreia zeci de mii de bucureşteni din Sectoarele 2 şi 3 au rămas fără căldură sau apă caldă, este doar un exemplu care demonstrează cât de gravă este situaţia. Pe măsură ce lucrările de reabilitare întârzie, reţeaua se degradează şi mai mult, iar consecinţele vor fi pe măsură’’, afirmă analiştii de la Frames.

La reţeaua de termoficare administrată de Termoenergetica sunt racordate, în prezent, peste 500.000 de apartamente şi 5.000 de instituţii de stat ( inclusiv şcoli şi spitale) şi firme particulare.

În prezent, din cauza gradului major de degradare a reţelei de termoficare, ce poate fi comparată cu o găleată cu fundul spart, presiunea din conducte, în sezonul de iarnă, a scăzut progresiv de la valori de 8 - 9 bari la 3,5 - 4 bari şi chiar sub acest nivel.

Aşa s-a ajuns ca ELCEN să fie nevoită să pompeze în reţea până la 2.000 de tone de apă de adaos/oră, în condiţiile în care în 2016 cantitatea nu depăşea 1.200 de tone.





,,Creşterea volumului de apă de adaos atrage o degradare şi mai mare a reţelei de termoficare, pentru că vine însoţită de reactivi chimici care corodează conductele şi limitează debitele de agent termic livrate. În plus, peste nivelul de 2.000 de tone/h se intră într-o zonă periculoasă, existând riscul de avarii majore’’, arată analiza.





În 2019, Primăria bugetase reabilitarea a 31,2 kilometri de conducte. Nu se ştie exact cât s-a realizat din acest plan. RADET/Termoenergetica nu au prezentat nicio informare concretă, cu obiective îndeplinite.





O estimare a venit doar de la primarul general Gabriela Firea: „Actuala administraţie RADET a reuşit să reabiliteze 180 de km de conductă, ceea ce reprezintă foarte mult comparativ cu cât s-a reabilitat anterior, când nu mai pleca subvenţia de la Primăria Municipiului Bucureşti către RADET, iar banii erau folosiţi pentru alte scopuri, în loc să fie investiţi în sistemul de termoficare”.





În domeniul energiei termice, Muncipalitatea şi-a propus în acest an, pe hârtie, investiţii de aprox 1.6 miliarde de lei, ce includ, pe lângă reabilitarea celor 137,5 kilometri de reţea, modernizarea CT Amzei, Luterana şi Rosetti, proiecte amânate sau rămase nefinalizate încă din anii trecuţi.





Alexandru Burghiu, fostul şef al defunctei RADET şi actualul şef la Termoenergetica, anunţa, la finele anului trecut că au fost încheiate patru acorduri cadru pentru înlocuirea ţevilor, dar şi contracte în valoare de 150 de milioane lei pentru materiale şi reparaţii. „Suntem gata cu caietul de sarcini şi în curând vom scoate la licitaţie un tronson de 202 kilometri pe fonduri europene’’.





,,Dincolo de planuri, relevant este că niciunul dintre aceste obiective, pe fonduri UE, cel puţin din datele prezentate, nu este gata să fie pus în practică în 2020’’, spun experţii de la Frames.





Potrivit estimărilor specialiştilor, necesarul de investiţii în sistemul de termoficare al Bucureştiului este de peste 3 miliarde de euro.

Termoenergetica, pe urmele falimentarei RADET

Odată cu falimentul RADET, anticipat de Frames încă din primavara anului trecut, gestiunea reţelei de termoficare a fost preluată, de la 1 decembrie 2019, de noua societate Termoenergetica.

Problema datoriilor istorice ale RADET către ELCEN a ajuns în justiţie, iar Termoenergetica a pornit cu un nou contract, despre care directorul general CMTEB, Alexandru Burghiu, a declarat că va fi mult mai favorabil.

Noul pas s-a făcut şi prin introducerea în contractul dintre CMTEB şi Primăria Municipiului Bucureşti a posibilităţii plăţii unui avans de 50%, astfel încât noua companie să aibă asigurat un cash flow, pentru plata facturilor de energie termică în perioada estivală, atunci când se generează penalităţi din cauza caracterului sezonier al activităţii de furnizare a energiei termice.

„Acest contract (ELCEN-RADET- n.r) a fost mai mult decât dăunător pentru RADET Bucureşti şi vedem efectele lui prin penalitatile cumulate, in valoare de 3,7 miliarde de lei. Am reuşit şi am înlăturat o parte din clauzele ce au condus la aceste penalităţi. Am reuşit şi am scos această decalare de 10 zile de la data facturării de ELCEN şi data la care noi facturăm la cetăţeni’’, a afirmat Burghiu.