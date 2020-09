Orban: Nici poveste de un acord cu FMI

Întrebat fiind dacă se pune problema unui acord cu FMI în contextul majorării pensiilor, salariilor profesorilor şi alocaţiilor, primul-ministru a declarat: „De unde aţi auzit asemenea năzdrăvanie? Există două tipuri de acorduri cu FMI: e un acord cu FMI care este în sumă de 2 miliarde (de euro) în care FMI acordă credit pentru finanţarea datoriei publice, deficitului de stat. Şi (mai) e tipul acela de credit pe care îl ştie toată lumea, care presupune restructurare, care presupune o serie de reduceri ale cheltuielilor. Noi nu am avut în discuţie până în momentul de faţă posibilitatea de a realiza un acord cu FMI”.

Ludovic Orban a mai declarat că Guvernul a fost într-un dialog continuu cu mediul financiar internaţional şi cu agenţiile de rating.

„Şi dacă ar fi o discuţie, noi am dus o politică extrem de raţională, de prudentă, şi am fost în permanentă comunicare cu mediul financiar internaţional, cu agenţiile de rating, şi aţi văzut că România nu a fost retrogradată deşi am avut un deficit de 4,6% (în 2019) provocat de guvernările anterioare. În general a existat încredere în capacitatea noastră de a menţine echilibrele economice care sunt fundamentale pentru dezvoltarea economică. În continuare, orice măsură va fi bine fundamentată, va trebui să fie în legătură directă cu realitatea economică şi cu posibilităţile efective de a suporta orice fel de cheltuieli. Orice creştere ulterioară evident că trebuie să se bazeze pe o creştere economică, pe o dinamizare a economiei, pe creşterea veniturilor salariale care sunt suport pentru pensii”, a spus Orban.

Premierul a declarat la mijlocul săptămânii trecute că Guvernul are în vedere majorarea salariului minim pentru 2021.

„Orice creştere de cheltuieli se va baza pe o analiză foarte serioasă şi pe nişte prognoze certe. Deci nici poveste de aşa ceva (acord cu FMI - n.r.). Cea mai bună dovadă este că deşi am fost în criză guvernul pe care-l conduc s-a împrumutat mai ieftin decât guvernele PSD. Cu o singură excepţie, luna februarie, pentru că în luna februarie PSD a depus moţiune de cenzură. (...) Căderea guvernului la acea moţiune de cenzură a provocat o neîncredere mai mare din partea finanţatorilor şi a dus la dobânzi mai mari”, a mai spus Orban.