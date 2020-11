Orban: Mai bine să-i împuţinăm pe rău-platnici, decât să-i împovărăm pe bunii platnici

„Noi suntem acum în perioada de finalizare a programului de guvernare, pe care-l vom prezenta cel mai probabil luni. Ca linii generale, noi ne dorim un climat legislativ-fiscal stabil, predictibil. Când am spus că nu vom majora taxe şi impozite, chiar credeţi-ne ce spunem. Dacă vrem să avem o revenire rapidă, normal că nu punem frâne de natură fiscală în procesul de revenire economică şi asigurarea unei creşteri economice cât mai rapide. Sigur că, pentru a putea asigura stabilitatea fiscală, va trebui să avem un control mai bun al costurilor bugetare şi, de asemenea, să îmbunătăţim gradul de colectare”, a afirmat Ludovic Orban, la videoconferinţa de vineri cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

Şeful Executivului a adăugat că nu trebuie „să nu punem pe spinarea bunilor platnici ceea ce nu suntem în stare să colectăm de la rău platnici”.

„Mai degrabă să-i împuţinăm pe rău platnici, astfel încât bunii platnici să fie mai degrabă stimulaţi să-şi plătească taxele şi impozitele. De altfel, cred că am şi arătat că în criza economică am şi dat un bonus pentru cei care-şi plătesc impozitul pe profit şi, de asemenea, vom stimula în continuare un comportament fiscal corect. Investiţii private, fie în dezvoltarea companiilor, fie în internaţionalizarea companiilor româneşti, în penetrarea diferitelor pieţe, prin atragerea de investiţii greenfield. Suntem într-o perioadă în care au loc multe mişcări globale şi cred că România trebuie să fructifice această oportunitate şi să asigure relocări în România a cât mai multor activităţi economice importante”, a completat premierul.

Orban a vorbit şi despre digitalizare, care este prioritară pentru guvernarea liberală, precum şi punerea în practică a Green Deal.

„Sigur că o preocupare pentru mediul înconjurător, pentru punerea în practică a Green Deal, va fi o componentă extrem de importantă a guvernării. Şi aici ştim foarte bine că şi avem resurse importante pe care putem să le accesăm, astfel încât să susţinem toate politicile în favoarea mediului. Executivul va implementa orice schemă care a dat rezultate bune la nivel european, schemă de ajutor de stat sau program”, a mai explicat prim-ministrul.

Nu în ultimul rând, Ludovic Orban a abordat subiectul absorbţiei fondurilor UE.

„Vă spun că nu numai administraţia va trebui să fie implicată, ci întreg mediul de afaceri, autorităţile locale, universităţile, organizaţiile neguvernamentale şi chiar fiecare companie în parte, pentru că nu va fi simplu să absorbim cele 80 de miliarde de euro plus cele 4,1 miliarde de euro din Programul SURE, care sunt destinate măsurilor active. De asemenea, pot să vă spun că avem şi alte finanţări posibile, care se arată la orizont din partea unor finanţatori instituţionali, or aici va trebui să generăm proiecte, va trebui să ne mişcăm foarte repede. Noi o să încercăm să asigurăm o simplificare cât mai mare a procedurilor şi o digitalizare a accesului pentru beneficiari la toate programele care urmează să fie finanţate din fonduri europene”, a conchis şeful Executivului.