O companie de telecomunicaţii dă prime de 500 de euro de Crăciun, inclusiv angajaţilor din România

Deutsche Telekom are în România, direct şi indirect, peste 5.300 de angajaţi.

"Dragi colegi! A fost un an dificil, dar un an bun pentru Deutsche Telekom.

Ne-am construit reţelele, ne-am servit clienţii, ne-am depăşit ţintele financiare şi, de aceea, acum este momentul să spunem Mulţumim! Indiferent în ce ţară lucraţi, dacă sunteţi un angajat al Deutsche Telekom, aparţii familiei T (sigla Deutsche Telekom - n.r.). Suntem un T! O echipă puternică şi spunem Mulţumim, dar dincolo de asta vă oferim 500 de euro extra pentru un Crăciun frumos în vremuri de coronavirus foarte dificile.

Anul acesta, la Deutsche Telekom am experimentat, am trăit şi am oferit multă solidaritate. Acest lucru merită respect, recunoaştere şi aplauze. Şi merită mai mult decât cuvinte. De aceea, acordăm o plată specială de 500 de euro pentru tot personalul de execuţie.

La T-Systems, Telekom Deutschland, sediul central, companiile de servicii şi în toate filialele noastre europene. Drept mulţumire şi recunoaştere din partea conducerii pentru performanţa dumneavoatră specială în perioada coronavirusului", este mesajul transmis angajaţilor, redat de profit.ro

La finele anului, grupul Telekom România, format din foştii operatori Romtelecom şi Cosmote, în prezent Telekom Romania Communications şi Telekom Mobile Romania Communications, avea circa 5.300 de angajaţi.

Recent, Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) - controlată de OTE, grup elen deţinut în proporţie de 46% de Deutsche Telekom - şi Orange au anunţat că au ajuns la o înţelegere privind preluarea operaţiunilor aferente reţelelor fixe de către grupul francez, confirmând astfel informaţiile anunţate în prealabil de Profit.ro.

În vara acestui an, Telekom România a anunţat că va restructura 692 de poziţii din totalul de 5.831 de angajaţi existenţi în prezent la nivelul grupului de companii. Un total de 438 de poziţii vor fi restructurate la Telekom Romania Communications, iar 254 de poziţii, la Telekom Romania Mobile Communications.

„Poziţiile care urmează să fie restructurate vor fi decise pe baza obiectivelor de business ale companiei, în linie cu strategia de simplificare şi digitalizare. În cadrul procesului de restructurare, Telekom România va aplica măsurile de protecţie socială. Evaluarea performanţei va fi utilizată ca criteriu în departajarea angajaţilor care ocupă poziţii similare”, se arăta într-o scrisoare internă trimisă angajaţilor în luna iulie.