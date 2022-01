Ministrul Turismului: Pentru Măsura 2 - granturi pentru capital de lucru sunt restanţe la plată pentru 3.000 de beneficiari. Situaţia pentru Măsura 1

Potrivit datelor transmise de News.ro, într-o conferinţă de presă susţinută, sâmbătă, la Constanţa, Cadariu a transmis: „Cu privire la Măsura 2, ministerul, în momentul de faţă, are restanţe de plată pentru aproximativ 3.000 de beneficiari, o sumă totală de aproximativ 570 de milioane de lei. Din păcate, am constatat atunci am ajuns la minister şi am avut discuţii cu cei de la Fonduri Europene că nu mai mai există fonduri europene pentru a putea face plăţile.

Acesta este motivul pentru care atunci când am discutat de bugetul pe 2022, am fundamentat ca diferenţa de bani să fie alocată de la bugetul de stat. Sper, în măsura în care bugetul ministerului va fi alimentat, ca în cursul lunii ianuarie să putem închide Măsura 2”.

Ministrul a prezentat şi situaţia pentru Măsura 1.

„Cu privire la Măsura 1 se ştie că în prima etapă s-au consumat doar 35 de milioane de euro din 100 de milioane disponibile, este motivul pentru care 65 de milioane de euro, este disponibilă din fonduri europene. Presiunea pe noi, pe minister şi la nivel central, dar şi prin birourile regionale este să analizăm aceste cereri cât mai repede pentru a putea încheia contractele de finanţare şi a face plăţile”, a explicat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, transmite News.ro..

Acesta a mai vorbit şi despre schema de ajutor pentru Horeca.

„Cu referire la ultima schemă de ajutor pentru perioada de pandemie, cea care a avut la bază bugetul de stat, mă refer aici la Horeca, din aproximativ 10.500 de aplicanţii au fost eligibili 8.300, s-au încheiat contractele, Ministerul a avut la dispoziţie în cursul decembrie un miliarde de lei, am făcut plata cu prorata 1, aproximativ 46% din sumele solicitate şi cuvenite, iar diferenţa de aproximativ 1,2 miliarde de lei a fost prinsă în bugetul pentru anul acesta.

De asemenea, în măsura în care bugetul ministerului va fi alimentat de către Ministerul de Finanţe sperăm să putem face plăţile cu prorata 2 până la procent de 100% şi să închidem şi schema de ajutor Horeca”, a mai precizat Cadariu.

Totodată, ministrul a reamintit că Măsura 3 a fost transferată la MIPE.

„Măsura 3 a fost transferată de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului la Ministerul Fondurilor Europene, actualul MIPE, pentru că în cursul anului trecut s-a blocat şi a fost transferată acolo, a fost transformată măsura 4.1.1. şi se află în desfăşurare”, a mai declara ministrul Antreprenoriatului şi Turismului.