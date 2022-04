Ministrul Finanţelor estimează o creştere economică de 4% în acest an. „Trebuie să ne ţinem de calendar”

Adrian Câciu a fost întrebat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, care este prognoza sa de creştere economică, în condiţiile în care acesta a fost revizuită de instituţiile internaţioale la 2%.

„Creşterea economică este creşterea reală prin care se reduce deflatorul sau mai simplu spus inflaţia internă. Eu menţin prognoza că PIB-ul nominal al acestui an va fi cel puţin la nivelul la care am construit bugetul, iar evident creşterea reală se calculează în funcţie de câtă inflaţie ai în această creştere de PIB nominal. La acest moment, prognoza internă va veni undeva spre, nu vreau să mai spun cifre, să fiu oarecum contrazis de instituţii, eu cred că putem să ajungem la 4 la sută anul acesta dacă ne ţinem de calendar. Trebuie să ne ţinem de calendar şi trebuie să înţelegem că nu faci rabat la finanţarea economiei doar pentru că ai un anumiţi indicatori pe care trebuie să te uiţi la ei din perspectivă contabilă. În pandemie am observat acest lucru şi cred că unele din elementele pe care le decontăm din perspectiva modului în care trebuie să stimulăm economia sunt şi efectele sau nota de plată a întârzierii unor măsuri atunci când”, a explicat ministrul Finanţelor, informează News.ro.

Întrebat de ce dobânzile la care se împrumută România sunt atât de mari, el a răspuns: „Dobânzile noastre sunt, în primul rând, nu e o chestiune nouă. România se împrumută la cele mai înalte dobânzi din Europa cred că de zece ani poate şi mai mult. Ele se construiesc pe mai multe elemente, unul dintre elemente ratingul de ţară”.

Oficialul a menţionat că ratingul a fost menţinut de cele trei agenţii.

„Apropo de acest lucru, ratingurile au fost menţinute de toate trei agenţiile de rating, perspectivele au fost menţinute de toate trei agenţiile de rating aşa cum le am preluat. Din punctul meu de vedere, ţinând cont de situaţia care s-a agravat în perspectiva unei ţări de graniţă, agravat din ce în sens, în sensul de riscuri, este o chestiune care arată o stabilitate şi arată faptul că Guvernul nu a intrat într-o zonă sau şi-a păstrat angajamentele şi de consolidare fiscală, dar şi de acţiune accelerată pentru intervenţie în economie”, a precizat Adrian Câciu.

El a mai declarat că a doua componentă de calculare a dobânzilor o reprezintă rata dobânzii de politică monetară.

„Dacă am văzut comparaţii cu Bulgaria sau cu ţări cum este cu Grecia trebuie să ţineţi cont că aceste ţări au ratingul dat de zona euro şi au rata de dobândă de politică monetară una foarte scăzută. De altfel ştiţi că foarte multe reproşuri există în Europa că Banca Centrală Europeană încă nu a crescut dobânzile de referinţă. Avem totuşi o creştere de ratei dobânzii de politică monetară de un punct procentual. Dacă vedem este translatat în creşterea dobânzilor între noiembrie şi prezent cam un punct procentual sunt dobânzile la care ne împrumutăm pe termen lung”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

Adrian Câciu a mai menţionat că dobânda va îngloba inflaţia aşa cum este ea previzionată.