Ministrul Economiei: Trebuie să continuăm să facem investiţii la Avioane Craiova

„Vrem să ştim care e situaţia contractelor pe care le avem, care e situaţia forţei de muncă şi cum putem să dezvoltăm un plan împreună pentru a atrage contracte şi pentru a debloca anumite proiecte care la un moment dat nu au fost finalizate. Am văzut demonstraţia aviatică şi am discutat cu piloţii despre capabilitatea Fabricii de Avioane Craiova de a asigura mentenanţa avioanelor produse în România, un produs 100% românesc şi, de asemenea, de a moderniza aceste avioane şi răspunsul a fost unul foarte bun. Prin asta demonstrăm că la Avioane Craiova putem asigura mentenanţa, putem să asigurăm servicii de calitate.

Am văzut hala care arată bine, putem să arătăm oricărui potenţial contractor în ce condiţii putem asigura aceste servicii. Avem o fabrică funcţională şi trebuie să continuăm să facem investiţii, să putem asigura modernizarea flotei pe care o avem, împreună cu ceilalţi contractori privaţi, şi să dezvoltăm această capabilitate foarte importantă pentru securitatea naţională, pentru industria aeronautică din România", a declarat Florin Spătaru, la fabrica de Avioane din Craiova, informează Agerpres.

Ministrul a efectuat vineri, 13 mai, o deplasare în judeţul Dolj, în cadrul căreia a efectuat o vizită oficială la una dintre companiile din subordine, Avioane Craiova S.A., societate din industria de apărare, care are ca obiect de activitate proiectare şi producţia de avioane militare, servicii pentru aviaţia civilă, reparaţii aeronautice, transmit reprezentanţii Ministerului Economiei.

„În urmă cu ceva timp am fost în vizită la câteva companii private din industria aeronautică, din judeţul Bacău. Astăzi vizităm o companie de stat, Avioane Craiova. Vreau să reiterez ideea pe care am lansat-o la Băcău: Industria aeronautică românească are un viitor! România are tradiţie în construcţia de avioane şi îmi doresc să reiniţializăm cercetarea/dezvoltarea în domeniul aeronauticii, astfel încât să avem un produs românesc. Putem avea industrie de apărare în România, putem dezvolta capabilităţi pentru industria aeronautică şi să promovăm acest sector şi să devenim un jucător important la nivel european şi la nivel regional”, a spus Florin Spătaru.

La Avioane Craiova, oficialul a vizitat Secţia Structuri Aeronautice şi Procese Speciale şi a Secţiei Montaj şi Întreţinere Aeronave, unde a discutat cu o parte dintre angajaţi despre condiţiile de muncă şi despre activitate.

De asemenea, demnitarul a participat atât la prezentarea statică aeronavei IAR-99 Şoim, cât şi la o demonstraţie de zbor a aeronavei, care a avut loc la Aeroportul din Craiova.

În 2020, CSAT a aprobat un program care vizeza întreprinderea de avioane şi care urmărea modernizarea IAR 99 Soim, astfel încât să poată să fie utilizat ca un antrenament pentru piloţii de F16, operate de aviaţia militară română, precum şi menţinerea capabilităţii aeriene de sprijin aerian apropiat şi intervenţia împotriva ţintelor aeriene de viteză mică.

De asemenea, Avioane Craiova şi Romaero au semnat, în anul 2021, un memorandum de cooperare cu compania israeliană Elbit Systems în perspectiva achiziţiilor făcute de MApN, iar compania israeliană s-a angajat să realizeze un transfer de tehnologie în favoarea firmelor româneşti.