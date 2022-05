Isărescu invită la calm în faţa scumpirilor: „Mai bem un ceai de tei. Eu am băut”

„Nu mă refer numai la ţările baltice, toate au inflaţie semnificativ mai mare decât România, dar e vorba şi de Cehia, în mod curios Olanda şi în cazul Olandei explicaţia nu este uşoară pentru că au gaze în Marea Nordului, dar Olanda face parte din ţările care au mers cel mai mult în direcţia unei economii verzi.”, a transmis guvernatorul BNR, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că şi Bulgaria este înaintea noastră la acest capitol, menţionând că ţara vecină are Consiliul Monetar, iar acesta „presupune o disciplină fiscală extrem de severă, nu au deficitele fiscale pe care le are România”. Isărescu a adăugat că nici Germania, „vestită pentru fobia pe care o au la inflaţie”, nu stă mult mai bine.

Guvernatorul BNR a afirmat că în ultima perioadă au crescut preţurile la energie şi la petrol.

„Sunt majorări de amploare. Dacă ar fi fost numai ţiţeiul sau numai electricitatea… s-au cumulat toate, energie electrică, gaze naturale, într-adevăr aici par să fie mai mici la gaze naturale, dar având în vedere dependenţa multor economii europene de gaze naturale impactul a fost şi este major. Suntem o economie deschisă, nu noi stabilim preţurile la energie, la petrol, la gaze naturale şi este bine când discutăm în public ca s-o spun aşa direct să ne vedem şi lungul nasului. Nu noi stabilim aceste preţuri. Suntem sub impactul lor pentru că am deschis economia de mai mult de 30 de ani. Din 1990 nu mai avem o economie închisă şi nu avem cum să o protejăm decât cu subvenţii.”, a explicat Isărescu.

El a precizat că, dacă vrei să protejezi economia cu subvenţii, trebuie să ai o situaţie fiscală solidă.

Potrivit acestuia, noi nu mai avem o situaţie fiscală bună de ani buni.

„Nu mai avem de unde sa reducem impozite, sa acordăm ajutoare. Faptul că depindem mai puţin de gaze naturale şi petrol din Rusia, ne ajută, dar nu suficient, ca să contracarăm impactul. Nu suntem independenţi nici la gaze naturale şi nici la petrol.”, amai transmis sursa citată, informează H otnews.ro.

Guvernatorul îmdeamnă la calm

„Nu ne strică ceva mai multă calmitate. Agitaţia e caracteristică perioadelor de criză. E de înţeles. Autorităţile asta trebuie să transmită: mai calm. Am înţeles şi eu mesajul. Mai bem un ceai de tei. Eu am băut cu Eugen Rădulescu (director în BNR -n.r). Deci e un sfat bun. Exagerările sunt specifice dar nu fac bine.”, a precizat Isărescu.

Ce a mai declarat reprezentantul BNR:

- Avem cheltuieli fixe, rigide de aproape 90% din venituri. Mai ai şi cheltuieli cu armata, în afară de salarii. Am avut şi o pandemie. Toate astea duc la deficit. Mai întrebi de unde mai poţi să faci investiţii?

- „Să se mai reducă impozitele”. Păi, de unde? Suntem în situaţia în care suntem. De unde sa mai reduci când veniturile fiscale în PIB au scăzut sub 30%?

- Nu cred că ajustarea economiei se mai poate face pe cheltuieli. Ai nevoie de venituri mai multe.

- Investitiile merg, dar nu fantastic. Constructiile sunt afectate de costul materialelor de construcţii. Constructorii se plâng de acest lucru. Au şi ei dreptatea lor.

- De aşteptat ca o mică parte a imigranţilor ucraineni să se stabilească în România şi să contribuie activ pe piaţa muncii, dată fiind şi structura particulară a fluxului migratoriu, alcătuit preponderent din femei cu copii.

- Nu suntem şi nu cred ca economia românească va intra în recesiune.

- Nu mă asteptam ca România sa devină exportatoare neta de servicii, datorită transporturilor internaţionale. Nu visam.

- Probabil nu va creşte peste 15% rata inflaţiei. (...) Riscuri sunt multe. Nu ştim ce face Putin. Cred că inflaţia va veni în jos. Depinde de foarte mulţi factori.