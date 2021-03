Guvernul a aprobat plafonul pentru Programul Noua Casă. Ce sumă va fi alocată în acest an

"In sedinta de Guvern de astazi am aprobat hotararea prin care se acorda plafonul pentru ”Noua Casa”. Un program important, este ultimul an din acest program 2017 - 2021, un plafon de 1,5 miliarde de lei. Sunt sigur ca foarte multi romani asteptau acest program", a declarat premierul.

Guvernul României a adoptat în şedinţa de astăzi Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă".

Potrivit Ministerului Finanţelor, începând cuacest an, beneficiarii au obligaţia să încheie poliţe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanţatorilor, pe toată durata finanţării garantate, la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă comunicată de finanţatori prin solicitarea de garantare.

Conform sursei citate, această prevedere se aplică tuturor creditelor garantate în cadrul Programului, pentru poliţele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua Casă".

Programul „Noua Casă” este unul dintre cele mai populare programe guvernamentale, în cadrul căruia au fost acordate 305.436 de garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 27,82 miliarde lei, de la lansarea Programului, în anul 2009 şi până la sfârşitul lunii decembrie a anului 2020.

Ministerul Finanţelor menţionează că, pe parcursul anului 2020, statul a acordat 11.885 de garanţii, în valoare totală de 1,36 miliarde lei şi 3.359 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,45 miliarde lei.