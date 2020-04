Gherilă comercială pe materiale sanitare: contracte anulate la prima contra-ofertă mai mare

”Mai multe tone de materiale sanitare şi echipamente medicale au ajuns în ultimele săptămâni în România şi altele încep să fie produse la nivel local ca urmare a unor eforturi uriaşe. Am început acest război cu virusul chinezesc cu mâinile goale, cu stocuri zero de materiale medicale pentru riscurile de epidemii, şi în doar câteva săptămâni, am făcut tot ceea ce era omeneşte posibil pentru a pregăti sistemul sanitar pentru această luptă”, a scris, duminică Dancă, pe Facebook