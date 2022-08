Faimosul astrolog Minerva, angajată la BNR: „N-o să mai am dreptul să ies pe sticlă” VIDEO

Minerva, specialista în astrologie în vârstă de 64 de ani a afirmat, în cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici, că în prezent lucrează la Banca Naţională, pe un post de execuţie.

Informaţia legată de angajarea domniei sale ne-a fost confirmată de către oficiali ai BNR, care au precizat însă că postul pe care îl ocupă este de secretară a unui director care se ocupă cu mentenanţa administrativă a BNR.

Potrivit informaţiilor publicate de Hotnews, Minerva a declarat că este angajată la BNR în podcastul lui Damian Drăghici:

„La ora actuală am o funcţie de execuţie, lucrez în Banca Naţională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast”.