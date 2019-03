Pe fondul acestor tendinţe, Carrefour a decis să facă o schimbare în abordarea sa, anunţând în 2017 o nouă strategie la nivel de grup, prin investiţii majore în ecommerce şi printr-o transformare digitală la nivelul serviciilor. Atingerea acestor obiective s-a concretizat prin dezvoltarea mai multor parteneriate strategice, unul dintre acestea fiind cel încheiat cu Google, anunţat în 2018. Scopul acestor parteneriate este de a le oferi clienţilor o experienţă de cumpărare mai interesantă, racordată la inovaţie şi bazată pe tehnologie.

Carrefour şi Google, un parteneriat strategic la nivel global

Parteneriatul celor două entităţi reprezintă un pas firesc în strategia Carrefour, care de-a lungul ultimilor doi ani şi-a concentrat atenţia pe crearea unui ecosistem digital, printr-o abordare omnicanal, având ca scop posibilitatea de a oferi clienţilor săi acces facil şi rapid la toate serviciile Carrefour. În Franţa, accelerarea dezvoltării digitale a companiei s-a realizat prin înfiinţarea unui laborator de inovare la Paris, în care specialiştii Carrefour şi experţii în inteligenţă artificială de la Google Cloud lucrează la dezvoltarea de noi instrumente destinate consumatorilor. Printre primele rezultate aduse de acest parteneriat s-a distins posibilitatea de a comanda cu ajutorul smart speakerului Google Home sau a Google Assistant, direct de pe telefonul mobil sau prin internet, de pe site-ul francez Google Shopping.

Accelerarea dezvoltării unei infrastructuri digitale nu se reflectă doar la nivelul clienţilor, ci şi asupra partenerilor şi a angajaţilor Carrefour. Astfel, peste 1000 de colaboratori beneficiază de un program de training privind instrumentele online de lucru puse la dispoziţie de Google, iar cei peste 160.000 de angajaţi ai Carrefour folosesc în activitatea lor zilnică gama de soluţii Gsuite (Gmail, Drive, Docs etc), fapt care face ca procesul de comunicare între aceştia să devină mai rapid şi mai eficient.

Transformarea digitală, o prioritate în România pentru Carrefour

Şi la nivel local, Carrefour a implementat un întreg ecosistem digital care are în centru dezvoltarea celor două aplicaţii pentru livrarea cumpărăturilor, respectiv a comenzilor de mâncare, la domiciliu, Bringo şi Gurmandio, lansarea portalului carrefour.ro şi digitalizarea continuă a metodelor de plată, dintre care amintim aplicaţia „Carrefour Pay” sau sistemul de plată cu amprentă, disponibil acum în magazinul Carrefour Market Green Court din Bucureşti.

În România, parteneriatul cu Google este o prelungire a celui încheiat la nivel de grup, punând accentul pe accelerarea transformării digitale a retailerului, prin implementarea instrumentelor G Suite, prin transferul de know-how şi oferirea unor soluţii de tip cloud. De asemenea, ca şi în Franţa, angajaţii şi colaboratorii din România beneficiază de training şi de instrumente online de lucru.

„Parteneriatul cu Google reprezintă un moment important pentru Carrefour România, venind ca o continuare firească a efortului nostru continuu de a dezvolta segmentul de infrastructură digitală. Prin suportul pe care ni-l acordă Google, vom putea înţelege mai bine care sunt tendinţele şi exigenţele domeniului digital şi cum ne putem dezvolta mai bine aici. Prin transferul de know-how, avem perspective în consolidarea acestui nucleu închegat de experienţe de cumpărare, care are la bază facilităţi de modern payment (aplicaţia „Carrefour Pay”, plata prin amprentă, plată la casele self check-out) şi de modern shopping (aplicaţiile Bringo şi Gurmandio, portalul carrefour.ro). Acestea se bucură deja de atenţia clienţilor noştri şi au rezultate foarte bune, iar parteneriatul cu Google ne oferă posibilitatea de a înţelege modul în care ele pot fi amplificate şi dezvoltate pe termen lung”, a declarat Alex Matei, Director IT Carrefour România.

Carrefour România a ajuns în 2018 la peste 18.300 de angajaţi, 358 de magazine, încheind anul 2017 cu o cifră de afaceri de 2,01 miliarde de euro.