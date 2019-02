Dăncilă, despre nerespectarea ţintei de 180 km de autostradă: De ce să demisionez, coordonez eu?

„Avem alocate sume unde avem întârzieri. Avem o schimbare de management. Noi am fost nevoiţi să recuperăm ce nu a fost făcut în 2016. Când am făcut acele promisiuni am crezut în capacitatea noastră de a face acele promisiuni”, a spus Dăncilă.

Întrebată dacă îşi dă demisia în cazul în care nu sunt realizate autostrăzile promise Viorica Dăncilă a răspuns:

„Trebuie să vedem: dacă sunt cauze obiective, dacă nu se îndeplinesc anumite promisiuni. Ştiţi foarte bine că au fost cazuri obiective unde am întâmpinat probleme. Eu trebuie să am o discuţie cu cei din Guvern”, a conchis premierul.

Declaraţia premierului Viorica Dăncilă vine după ce ministrul interimar al transporturilor, Rovana Plumb, susţinea că pentru anul 2019 vor fi finalizate mai multe autostrăzi:

„Deci, pentru 2019 am prognozat următoarele autostrăzi care pot fi finalizate ca şi tronsoane: Lugoj-Deva, loturile 3 şi 4 - 43 de km, o secţiune de încă 4 kilometri, Autostrada Sebeş - Turda, loturile 1 şi 2 - 41 km, Ogra - Câmpia Turzii, între Iernut şi Cheţani - 17,9 km, un alt lot între Cheţani şi Câmpia Turzii, de 15,69 de km, Suplacu de Barcău - Biharia - Borş, care-i componentă a Autostrăzii Transilvania - 5,35 km", a spus Rovana Plumb.

