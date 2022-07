Daea: Guvernul a aprobat suma necesară pentru acordarea subvenţiei pentru acciza de motorină

„Printr-un act normativ, dorit de fermieri, Guvernul României astăzi a aprobat suma necesară pentru acordarea subvenţiei pentru acciza la motorină. Actul normativ pleacă astăzi la Monitorul Oficial. La rugămintea mea dl. prim-ministru a dat sarcină pentru cei care asigură Secretariatul Guvernului ca acest act normativ să apară în Monitorul Oficial cât mai repede cu putinţă, în aşa fel încât în actul subsecvent de la Ministerul Agriculturii, care înseamnă Ordin de ministru, să putem să distribuim aceste sume imediat, în următoarele două/ trei zile, ca un răspuns practic la nevoile fermierilor mai ales în aceste condiţii.

Iată deci o suplimentare de sumă de la bugetul statului pentru fermieri care înseamnă acum un nivel de sprijin de 337 de milioane de lei.”, a transmis ministrul Agriculturii.

Întrebat despre declararea stării de calamitate, ministrul a transmis: „În primul rând dau un răspuns pe care mi-l dictează legislaţia în vigoare. Noi avem suportul juridic al activităţii în acest domeniu. Pe baza Hotărârii de Guvern 557 din august 2016, Ministerul Agriculturii, conform misiunii pe care o are, intră în dispozitivul managemantului factorului de risc secetă pedologică. Acest lucru s-a făcut imediat, executând în etape acele prevederi ale legii care spun aşa: În condiţiile în care există secetă pedologică prefectul judeţului răspunde prin ordin la solicitările fermierilor constituind comisiile de determinare a efectelor privind distrugerea culturilor ca urmare a acestui fractor.

Acest lucru s-a făcut. Apoi am văzut la nivelul ţării, trecând prin zonele acestea unde informaţiile erau clare că avem secetă pedologică să vedem care este situaţia concretă a la faţa locului.

În cele 10 judeţe pe care le-am văzut am constatat trei secvenţe. Una care este normală, zic eu, din punct de vedere al vegetaţiei, în perimetrele irigabile. În aceste 10 judeţe, Călăraşi, Brăila, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Iaşi Botoşani, Neamţ, Bacău, Buzău am văzut în perimetrele irigabile că starea culturilor este normală. Practic şanse de producţie, speranţă pentru fermierii că pot să-şi recupereze cheltuielile şi să aibă şi o brumă de câştig.

A doua secvenţă. În afara perimetrelor irigabile sunt culturi cu un stadiu de vegetaţie afectat, dar nu în gradul de compromitere totală a culturii. Aceste suprafeţe sunt diferite de la zonă la zonă chiar şi de la o parcel la alta datorită ploilor din ultima vreme.

A treia secvenţă de la faţa locului este compromiterea totală a unor culturi. În mod deosebit a culturilor de primăvară, în principal a porumbului şi floarea-soarelui. În aceste situaţii, fermierii din zonele respective mi-au cerut intervenţia imediată şi răspunsul juridic cuvenit pentru a li se da libertatea de a stabili la faţa locului destinaţia culturii compromise. De ce? Pentru că actele normative care constituiau proceduri privind determinarea pierderilor nu le dădeau posibilitatea să intervină rapid şi să nu piardă cultura în integralitatea ei, înţelegând posibilitatea de a o folosi la furaj, masa vegetativă care mai poate fi recoltată şi mai ales posibilitatea de a elibera terenul în aşa fel încât să execute lucrările specifice pentru declanşarea anului agricol următor.

Acest lucru nu era posibil. Ajungând la Ministerul Agriculturii, am luat legătura cu specialiştii din minister, am luat legătura cu domnul ministru Bode căruia vreau să-i mulţumesc pentru că modificarea actului normativ presupunea modificarea unui ordin comun de ministru sub semnătura celor doi miniştri care sunt în dispozitivul juridic prevăzut de normele juridice şi anume ministrul Agriculturii şi ministrul Afacerilor Interne de ieri, fermierii au la îndemână acest instrument juridic şi au trecut la executarea lucrărilor specifice”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă se impune starea de calamitate, Daea a spus: „Cum să se impună? Asta există, o stare de calamitate pentru culturile efectiv!”.

Acesta a precizat că este inventariată situaţia din fiecare judeţ, unde culturi compromise sunt vecine cu terenuri acoperite de culturi viabile.

„Noi nu declarăm stare de calamitate pentru suprafeţe. Noi venim cu forme de sprijin pentru producţiile care sunt afectate cred că e clar!”, mai spune ministrul.

Conform acestuia, cel mai afectat judeţ este Vrancea despre care Daea spune că „a devenit polul secetei” în contextul în care din 2020 nu s-a mai lucrat la canalul Siret-Bărăgan. Afectate mai sunt partea de nord a judeţului Galaţi şi zone din judeţul Buzău.