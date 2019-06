Cuc, pe şantierul Autostrăzii Braşov-Râşnov: Ritmul este bun, constructorul român îşi asumă să finalizeze obiectivul înainte de termenul stipulat în contract

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a verificat, sâmbătă, stadiul lucrărilor la Autostrada Bucureşti - Braşov, secţiunea Cristian - Râşnov.

"Am decis să fac o vizită pe şantierul autostrăzii Braşov-Râşnov, unde ştiţi că am deschis lucrările în urmă cu două săptămâni, vedeţi că se lucrează. Este un proiect unde am spus că vom aplica o metodă nouă, aceeaşi pe care o aplicăm aici o aplicăm şi pe Autostrada Transilvania pe secţiunea Biharia -Borş. Dăm bani suplimentari constructorului ca să lucreze în permanenţă (...) Ritmul este unul bun, constructorul - român - îşi asumă să finalizeze acest obiectiv înainte de termenul stipulat în contract", a declarat Răzvan Cuc.

El a spus că se lucrează inclusiv în week-end.

"S-a decopertat toată porţiunea autostrăzii în numai două săptămâni. Mobilizarea este bună, se lucrează momentan de la 7 dimineaţa până la 20 seara, inclusiv sâmbăta, ritmul va creşte, vor începe să lucreze şi cu tură de noapte", a adăugat el.

