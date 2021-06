Comisia Europeană a respins planul României pentru irigaţii. Care este motivul şi ce spun fermierii

„Cu siguranţă în următorii ani, proiectul va fi finanţat din alte surse, pentru că este necesar, este vital şi dacă în PNRR Comisia a decis că nu poate finanţa, cu siguranţă de la bugetul de stat va trebui să alocăm bani, sume serioase, în aşa fel încât într-un ritm mai alert decât s-a făcut până acum să avem o strategie de gestionare a apei cât mai inteligentă şi cât mai utilă nouă", a declarat ministrul, citat de Digi24 , precizând că motivul respingerii planului a fost că nu era suficient de verde deşi, în opinia sa, soluţia era foarte bună.

"Anul trecut vorbeam despre această strategie de gestionare a apei şi aveam alocată o sumă de 6,5 miliarde de euro. Se poate observa uşor că România avea de departe cel mai verde program naţional de rezilienţă şi cuprindea lucrări de irigaţii, desecare-drenaj, combaterea eroziunii solului, prevenirea deşertificării şi sistem antigrindină.", a subliniat Oros.

Ministrul a precizat că draftul proiectului privind strategia de gestionare a apei, trimis CE în noiembrie anul trecut, avea soluţii tehnologice noi, digitalizate, folosea materiale prietenoase cu mediul şi se putea produce energie verde şi ieftină.

"Ce am vrut să facem, pornind de la imaginea acelor canale? Avem 9.600 de kilometri de canale principale, unii au spus că ne-am prezentat cu soluţii învechite, dar noi porneam de la ceea ce aveam. Ce speram să facem cu acele canale care existau? Soluţii tehnologice noi, impermeabilizare cu materiale prietenoase cu mediul, digitalizare, sisteme SCADA, iar soluţie mai verde decât ceea ce am prezentat noi nu cred că era. Puteam să producem deasupra acestor canale, prin montarea acestor panouri fotovoltaice, pe o suprafaţă care altfel nu este utilizată nicicum, foarte multă energie verde şi foarte multă energie ieftină, dar care să ne permită să împingem acolo unde într-adevăr, sistemul vechi, pe care l-am moştenit necesită că apa să fie împinsă la 7 trepte, iar la preţul energiei de acum este total neviabil. Asta era soluţia pe care noi am prezentat-o. Era şi verde, era şi digital, şi producea şi energie pe suprafaţă mare", a explicat ministrul Agriculturii.

Fermieri: Ne simţim păcăliţi

Fermierii sunt nemulţumiţi că despăgubirile pentru secetă întârzie deja, iar la asta se adaugă frustrarea că n-au obţinut, cum sperau, finanţare pentru sisteme de irigaţii prin PNRR.

Reprezentanţi ai fermierilor din Constanţa şi Mehedinţi şi-au exprimat revolta la Digi24 faţă de această situaţie şi au spus că se simt păcăliţi, deoarece li s-a promis constant că sistemul de irigaţii va fi refăcut prin PNRR.

Ei spun că au avut mari speranţe şi că regretă că PNRR nu a fost pus în dezbatere, pentru că puteau şi ei propune soluţii.

Potrivit fermierilor, irigaţiile puteau fi finanţate dacă se corelau corect cu energia regenerabilă.

Ei susţin că proiectul prezentat a fost "prost fundamentat" şi că asta arată "incompetenţa ministerului şi, implicit, a ministrului."

"Vedem ce se întâmplă de 30 ani, doar vorbe goale. E ministru de doi ani de zile, ştia ce înseamnă irigaţiile pentru România, mai ales că în 2020 sud-estul României fost aproape 100% afectat. Era imperios necesar să mergem foarte bine pregătiţi. De aceea nu vin bani, nu au fost pregătiţi", susţin ei.