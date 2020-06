Cîţu a anunţat cu cât ar vrea să crească pensiile de la 1 septembrie. Ce a spus despre alocaţii

"Ştiu că este nevoie să creştem pensiile, dar vreau să facem asta în contextul în care am spus că vrem să alocăm mai mulţi bani pentru investiţii. N-are sens să vorbim despre creşterea pensiilor fără să vorbim de o economie care creşte, care produce, care are de unde să plătească pensii, salarii şi alocaţii.

Noi am reuşit să ne finanţăm şi să avem încrederea investitorilor străini tocmai că am fost precauţi şi că am reuşit să administrăm responsabil finanţele ţării. Propunerea mea este de 10% (creşterea pentru pensii - n. r.), ca să avem bani şi pentru alocaţii şi pentru investiţii.

Dacă nu facem aşa şi mergem pe direcţie populistă, nu vom avea bani nici de investiţii, nici de de altceva. Suma care mergea la buget din impozitarea pensiilor speciale era de 1 miliard de lei.

Cheltuielile în plus pentru pensii, în ultimele patru luni de zile, sunt de 10 miliarde de lei. O creştere cu 10% a pensiilor anul acesta înseamnă un punct procentual la cheltuielile de anul viitor. Deci, asta înseamnă să găsim un punct procentual anul viitor la cheltuieli", a afirmat Cîţu, la Digi 24

Acesta a adăugat că, în ceea ce priveşte alocaţiile, va exista o creştere "într-un moment de criză economică globală".

"La alocaţii, lucrurile sunt mai complicate. Va fi şi acolo o creştere, dar trebuie să înţelegem că aceste sume nu au fost incluse în bugetul anului acesta. Sunt de acord că trebuie să creştem şi acolo alocaţiile, dar, repet, facem acest lucru într-un moment de criză economică globală", a menţionat Florin Cîţu