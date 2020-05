„Cînd pământul pare că se opreşte în loc, tehnologia ne ajută să fim uniţi“. Mostafa El Beltagy, director comercial Vodafone, despre impactul pandemiei în tehnologie

Adevărul: Conduceţi zona comercială şi implicit pe cea digitală, cu zeci de noi aplicaţii din cadrul companiei Vodafone. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Mostafa El Beltagy: Mă mândresc cu munca pe care o face compania noastră în susţinerea şi creşterea digitalizării în România. Am fost mereu pionieri, am adus cele mai noi şi inovatoare tehnologii pentru a ajuta la creşterea gradului de digitalizare a României. Nu lucrăm doar pentru ziua de azi, ci visăm şi la ceea ce poate fi posibil în viitor şi atunci contribuim la crearea acelui viitor mai bun pentru toţi. Să fiu parte din toate aceste lucruri interesante îmi aduce multă bucurie şi un scop şi sper că acest patrimoniu al companiei de a fi lider de tehnologie şi inovaţie va dăinui mereu.

În al doilea rând, mă simt responsabil pentru toate persoanele care lucrează în departamentul comercial. Cu atât mai mult în această perioadă când am simţit şi mai puternic acest lucru faţă de personalul nostru din prima linie, prioritatea noastră fiind siguranţa acestora şi siguranţa pentru clienţi. De asemenea, mă simt responsabil să creez oportunităţi şi să ajut dezvoltarea colegilor din Vodafone, precum să mă asigur că beneficiază de abilităţile potrivite pentru acum, dar şi pentru viitor.

Adevărul: Va mai amintiti prima zi in care ati fost numit in actuala pozitie? Cum a fost?

Mostafa El Beltagy: Sigur, primul sentiment a fost de încântare de a prelua un rol atât de important într-o organizaţie mare, un brand deosebit şi o istorie impresionantă în România. Ştiind câte ceva despre operaţiunile din România, am simţit nevoia să învăţ mult mai multe despre modul în care predecesorul meu a reuşit să crească această zonă de business pe o piaţă atât de competitivă şi dificilă, unde preţurile sunt atât de mici şi calitatea serviciilor atât de bună. Cred că am simţit şi un pic de nelinişte pentru a mă asigura că pot construi pe fundamentul atât de solid realizat până în acel moment.

Adevărul: Cum arată până în acest moment traseul dvs. profesional?

Mostafa El Beltagy : Cea mai mare parte a carierei am petrecut-o în Vodafone. Pe parcursul acesteia, am avut responsabilităţi de conducere în patru ţări diferite, inclusiv Egipt, Africa de Sud, Marea Britanie şi, evident, România. Am început în Vodafone Egipt, unde am contribut la ambiţia companiei de a deveni cel mai mare operator în ceea ce priveşte numărul de clienţi. A urmat Africa de Sud, unde am condus segmentul serviciilor preplătite şi unde am reuşit să creştem indicatorul Net Promoter Score (NPS) la 10 puncte în faţa competitorilor, crescând în acelaşi timp cota de piaţă cu peste 6 puncte procentuale. M-am intors apoi în Egipt pentru a prelua conducerea activităţii comerciale a Vodafone atât pentru clienţii persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. Am reuşit aici să ajungem, de la o creştere anuală modestă de o singură cifră, la maxime de peste 20% pe an. Acum sunt în România, unde scriu următorul capitol, sper, cu şi mai mult succes.

Adevărul: Presa alearga mereu dupa sublinierea diferentelor. Asadar, cum vi se pare Romania in raport cu tara dvs de origine? Dar cu Africa de Sud sau cu Marea Britanie? Ce v-a surprins cel mai tare, pe oriunde ati trecut?

Mostafa El Beltagy : O parte din frumuseţea de a avea o carieră internaţională este posibilitatea nu doar de a vizita ţările, ci de a trăi în multe locuri diferite, ceea ce oferă o bogată experienţă. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră cu privire la diferenţe, cred că toţi suntem surprinzător de asemănători atunci când mergem mai profund în ceea ce priveşte acest aspect şi ajungem să cunoaştem oamenii; avem un nucleu care are dorinţe şi nevoi similare. Acestea fiind spuse, există multe diferenţe care fac ca interacţiunile cu diferite culturi să fie destul de vibrante.

Africa de Sud este într-adevăr un vas unde se contopesc diferite culturi şi etnii. Este facinant să te afli acolo şi să poţi vedea cât de mult s-au împletit aceste culturi. Un lucru pe care l-am descoperit şi pe care îl consider îmbucurător este posibilitatea de a discuta subiecte sensibile, cum ar fi rasa şi discriminările, destul de deschis şi sincer între grupuri diverse. Este un lucru bun şi consider că va ajuta la dezvoltarea ţării întrucât au trecut deja ani de la Apartheid. Un alt lucru legat de Africa de Sud, unul dintre cele mai frapante este disparitatea dintre bogăţie şi sărăcie. Poţi trăi în Africa de Sud şi să te bucuri de natura uimitoare, de facilităţi de lux şi acces la aproape orice, iar în partea opusă, aproape ca într-o ţară diferită, poţi trăi într-o sărăcie atât de mare încât să nu ai acces la noţiuni sanitare de bază şi să fii atât de profund afectat de violenţă şi boli precum SIDA. Nu cred să existe un loc în lume care să prezinte mai bine ca Africa de Sud tot ceea ce este mai bun şi mai rău din ceea ce are lumea să ofere. Acestea fiind spuse, această inegalitate mi-a amintit desigur de Egipt, loc unde diferenţele sunt la fel de dramatice, cu excepţia infracţionalităţiişi a bolilor precum SIDA.

În ceea ce priveşte Marea Britanie, am descoperit că trăind în Londra, care este un centru atât de cosmopolit, nu te simţi atât de departe de casă din mai multe motive. Comunitatea de prieteni şi familie este destul de mare, Londra găzduieşte un număr destul de mare de egipteni (o situaţie similară pentru majoritatea naţionalităţilor), aşa că atunci când ne-am mutat acolo aveam deja un grup mare de prieteni chiar dinainte de a ateriza în ţară. De asemenea, lucrurile mici, cum ar fi să găseşti orice produs despre care te-ai putea gândi că aparţine numai Egiptului, erau destul de uşor de găsit şi accesibile, astfel încât sentimentul de a fi departe de ţara ta este destul de redus. În plus, există avantajele unui oraş minunat, cu un patrimoniu impresionant. O diferenţă majoră faţă de oriunde am trăit este reprezentată de mijloacele de transport, nu deţineam o maşină în Londra şi nu am simţit niciodată că aş avea nevoie de una. Este destul de uşor să ajungi oriunde în oraş folosind transportul public, iar mersul pe jos este destul de frumos, aşa că pentru multe călătorii prin centrul oraşului mă puteam bucura de o plimbare lejeră într-o atmosferă foarte trepidantă.

În ceea ce priveşte România, un lucru pe care l-am descoperit foarte devreme au fost căldura şi importanţa relaţiilor dintre oameni chiar şi la locul de muncă. Este un aspect destul de similar cu cel din Egipt. Un alt lucru care a fost foarte plăcut a fost setea oamenilor de a învăţa lucruri noi şi, spre deosebire de majoritatea locurilor în care am fost, viteza acestora de a accepta schimbarea este remarcabilă. Există o deschidere destul de puternică pentru a vedea ce este mai bun şi pentru a încerca să parcurgi acel traseu. De asemenea, am fost surprins de frumuseţea părţii montane a ţării şi de oraşe precum Braşov. De asemenea, cred că viteza de dezvoltare după perioada comunistă este remarcabilă. Am un prieten român care a părăsit ţara în urmă cu aproximativ zece ani, iar când a revenit şi a petrecut ceva timp în Bucureşti a simţit că a ajuns într-un loc cu totul nou, cu multe posibilităţi frumoase de petrecere a timpului liber care în urmă cu un deceniu nu existau. Fiind aici de peste doi ani şi observând acest traseu, cred că ţara va continua să se dezvolte şi mai mult. Iar dacă România poate atrage înapoi şi unele talente de vârf care au părăsit ţara în anii trecuţi, această calătorie de dezvoltare va fi accelerată.

Adevărul: Care sunt primele trei calităţi care ar recomanda o persoană pentru postul pe care-l ocupaţi în prezent? La care ţineţi cel mai mult dintre acestea şi de ce?

Mostafa El Beltagy : Pentru mine motivaţia şi pasiunea reprezintă calităţile de top pe care le caut atunci când angajez un om. Sigur, este important să fie acompaniate de atitudinea potrivită a unui jucător de echipă, moderate de trăsături etice şi morale puternice. Cred că, dacă ai aceste calităţi, poţi învăţa aproape orice altceva, abilităţile tehnice sunt aproape secundare, deoarece acestea pot fi dezvoltate. Acestea fiind spuse, setea de cunoaştere şi dorinţa de a învăţa şi de a te dezvolta în fiecare zi sunt importante. Deci, pentru mine, motivaţia şi pasiunea sunt trăsăturile pe care le apreciez cel mai mult. În acelaşi timp, deşi o mentalitate digitală puternică este destul de importantă, o persoană din zona comercială/ marketing trebuie să aibă noţiuni şi despre zona tehnică. Este important de înţeles că acestea sunt esenţiale pentru a avea succes.

Adevărul: V-ati imaginat vreodată că veţi întâlni provocări similare cu cele din ultimele două, trei luni, în care pandemia cu COVID-19 a fost la putere?

Mostafa El Beltagy : Ultimele săptămâni au fost despre adaptarea vieţii noastre, a activităţilor favorite şi hobby-urilor, a modului de a lucra, de a învăţa, de a comunica şi chiar de a socializa. Totul este acum, mai mult ca oricând, legat de tehnologie şi conexiuni. Copiii noştri urmează lecţii online, ne-am transformat sufrageriile în birouri confortabile, iar divertismentul şi clasele de sport sunt disponibile exclusiv pe platformele de streaming. Surprinzător, dar simt că putem sta mai aproape de prieteni, de familie şi de cei dragi, chiar dacă suntem fiecare în casele noastre. Sunt mândru de activitatea Vodafone, dincolo de conexiunea la internet pe care o oferim, de acţiunile de ajutor pentru persoanele în vârstă cu scopul de a le furniza bunuri de bază prin intermediul platformelor online şi al voluntarilor. De asemenea, ne-am mobilizat toate eforturile pentru a fi direct implicaţi în lupta împotriva Covid-19, inclusiv prin donaţii pentru a susţine lupta aici, în România

Desigur, fiecare criză aduce propriul impact şi putem spune că de multe generaţii nimic nu a mai afectat întreaga lume, la o astfel de scară. Trăind în Egipt şi lucrând în cadrul Vodafone atunci când a avut loc Primăvara arabă, pot spune că am trăit anumite lucruri similare cu cele de acum – un lockdown, perturbări ale transportului şi ale lanţului de aprovizionare şi chiar probleme de comunicaţii – dar într-o manieră mai bruscă. Astfel, pot spune că am experienţă în a avea de-a face cu provocări aproape instantanee. Diferenţe sunt, desigur. Spre exemplu, în cazul experienţei din Egipt a fost vorba despre o perturbare a lucrurilor de doar câteva săptămâni, urmată de o revenire graduală spre normal şi cu un important impact în economie. Pe de altă parte, în contextul actual este destul de dificil de estimat când se va reveni şi dacă va fi cazul unei reveniri complete, fiind de aşteptat să existe diferite implicaţii majore pentru o perioadă mai mare de un an. De asemenea, ceea ce face ca acest context să fie foarte diferit este riscul privind sănătatea şi siguranţa oamenilor. Vodafone reprezintă o industrie esenţială, suntem o companie care sprijină cu adevărat întreaga societate să continue să funcţioneze în acest context. Astfel, tratăm cu prioritate şi aplicăm măsuri pentru a ocroti sănătatea şi siguranţa tuturor angajaţilor noştri din prima linie, fie că vorbim despre cei care servesc clienţii în magazine, despre echipele care vin în casele clienţilor pentru servicii de mentenanţă sau instalări sau despre cei care menţin reţelele noastre la cea mai înaltă calitate.

Acum, deoarece nimeni nu poate prezice cum vor evolua lucrurile şi cât va dura pentru a opri această criză, încercăm să ne pregătim pentru necesitatea gestionării acestei situaţii pentru o perioadă mai lungă şi să anticipăm impactul pe care îl vom resimţi pe termen lung, de la cel de business, la cel financiar. Evaluăm diverse scenarii cu privire la modul în care această criză va afecta Vodafone în acest an şi probabil şi anul viitor, şi cum ne pregătim şi ne adaptăm pentru asta.

Adevărul: La ce fel de strategii a trebuit să apelaţi pentru a răspunde tuturor celor care au dorit mai multă digitalizare pentru a-şi continua viaţa pe durata carantinării?

Mostafa El Beltagy : Sănătatea şi siguranţa angajaţilor şi clienţilor noştri reprezintă prioritatea noastră numărul 1. La Vodafone România am luat toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea angajaţilor noştri şi pentru a continua să ne servim clienţii cât mai bine. Am prioritizat sănătatea şi siguranţa echipelor noastre prin utilizarea tehnologiilor care ne permit să lucrăm de acasă şi prin implementarea de măsuri de protecţie pentru angajaţii noştri din magazine şi de pe teren, iar, în acelaşi timp, depunem toate eforturile pentru a-i susţine pe toţi clienţii noştri şi pentru a le asigura conexiune de cea mai bună calitate şi serviciile de comunicaţii electronice de care au nevoie.

Pentru siguranţa clienţilor noştri, am pus un accent şi mai puternic pe încurajarea şi sprijinirea acestora în utilizarea instrumentelor online Vodafone pentru gestionarea contului şi a serviciilor şi pentru plata facturii. Astfel, aceştia pot evita drumurile dedicate în magazinele noastre fizice pentru astfel de operaţiuni care pot fi realizate digital.

Au fost cazuri în care clienţii nu puteau ajunge la un magazin pentru a plăti factura sau pentru a reîncarca o cartelă preplătită. O altă situaţie a fost reprezentată de clienţii care nu erau obişnuiţi să facă aceste operaţiuni online, astfel încât am fost nevoiţi să ne adaptăm strategia prin îmbunătăţirea paşilor pe care îi fac clienţii pentru a realiza anumite operaţiuni pentru ca acestea să fie mai simple şi mai rapide. De asemenea, am scos în evidenţă opţiunile de plată online, opţiuni care anterior nu erau atât de vizibile pentru clienţii care voiau să-şi achite factura sau să reîncarce o cartelă. Asta a fost o schimbare!

De asemenea, am pregătit tutorial video pentru operaţiuni de bază şi am explicat, pas cu pas, toate procesele. Oamenii au apreciat aceste materiale în social media. Vom continua să acordăm atenţie acestui tip de educaţie, dar şi elementelor de bază necesare pentru a crea o interacţiune cât mai simplă.

Adevărul: Persoanele fizice, mici antreprenorii, magazinele online, cu toţii v-au cerut o „mână de ajutor” în ultima perioadă de timp. Ce v-a solicitat cel mai tare sau cum se spune în româneşte cine v-a scos cei mai mulţi „peri albi” în ultimele luni?

Mostafa El Beltagy : Cred că ceea ce aşteaptă clienţii de la noi este să le fim alături şi să fim un partener de încredere pentru ei în această perioadă dificilă. Angajamentul nostru este să fim un partener de încredere pentru clienţi şi pentru societatea românească.

Mai mult ca niciodată, este important să le oferim clienţilor noştri servicii de comunicaţii mobile şi fixe de cea mai bună calitate, în cadrul unei reţele capabile să susţină tot ceea ce au nevoie să facă în aceste zile, dar şi un răspuns rapid la solicitările şi problemele cu care se confruntă. Fie că vorbim despre echipele noastre de relaţii cu clienţii sau de colegii noştri din magazine, cu toţii depun eforturi pentru a trata punctual fiecare solicitare din partea clienţilor noştri pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru fiecare, având în vedere că aceştia se confruntă cu situaţii şi provocări diferite în aceasta perioadă. Asistenţa acordată clienţilor noştri în utilizarea instrumentelor digitale pentru gestionarea serviciilor, accesarea şi plata facturii, reprezintă astăzi o mare parte din activitatea noastră de relaţii cu clienţii.

Cred, totodată, că ceea ce clienţii mai aşteaptă de la noi sunt oferte şi soluţii relevante, care să-i ajute cu adevărat. Ne-am concentrat, astfel, pe susţinerea clienţilor noştri cu oferte adaptate, care să faciliteze comunicarea acestora cu familia şi prietenii, cu apeluri de roaming nelimitate gratuite, atunci când acestea erau relevante pentru ei, către România din Franţa, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie şi Austria, precum şi cu minute internaţionale pentru apeluri din România către aceste destinaţii la debutul crizei, când exista o nevoie imensă de a fi în contact permanent cu cei dragi.

De asemenea, susţinem accesul elevilor la educaţia online printr-o ofertă dedicată, Student Pack, disponibilă în aplicaţia Vodafone Shake, ce le oferă acestora 40GB de trafic lunar de date, pentru a urmări cursurile online #TeleŞcoală pe canalul de YouTube al TVR. În plus, tinerii cu vârste între 16 şi 26 de ani pot beneficia de acces gratuit, fără să consume trafic de date, la o serie de platforme educaţionale, precum subiecte.edu.ro, manuale.edu.ro, lectii-virtuale.ro, profesoronline.ro sau www.scoaladinvaliza.ro/.

Vom continua să dezvoltăm soluţii şi oferte care să răspundă nevoilor clienţilor noştri.

Adevărul: Cum s-a născut ideea platformei-manifest „Împreună suntem mai puternici”? Care au fost până azi efectele ei?

Mostafa El Beltagy : Când Pământul pare că s-a oprit în loc, tehnologia ne ajută să fim mai uniţi ca oricând şi atenuează sentimentul de izolare prin menţinerea oamenilor conectaţi unul cu celălalt, dar şi cu ceea ce iubesc. Avem un singur obiectiv de brand în această perioadă, acela de a face bine. Astfel, încă de la declanşarea crizei în ţara noastră, ne-am gândit să găsim o modalitate de a oferi lucruri frumoase în această nouă normalitate. Aşa s-a născut platforma, un loc în care cei interesaţi au oportunitatea de a descoperi cursuri şi spectacole de muzică, teatru, dar şi clase de sport şi masterclasses pentru dezvoltare personală şi profesională (creativitate & utilitate, parenting, storytelling, actorie etc.). Pe lângă oportunitatea de a putea accesa conţinut de calitate, utilizatorii au posibilitatea de a susţine comunităţile pentru a trece cu bine peste această pandemie prin donaţii directe către cei care realizează momentele de teatru, muzică şi masterclasses în platformă.

În primele trei săptămâni, am avut peste 300.000 de vizitatori unici care au participat la concerte, la reprezentaţii de teatru şi clase de sport. Vă invit să descoperiţi programul complet al momentelor live pe www.vodafone.ro/impreunamaiputernici.

Adevărul: Sunteti unul dintre tinerii manageri ai vremurile actuale. Care sunt cele mai bune sfaturi primite şi pe care le-ati recomanda oricand si altora?

Mostafa El Beltagy : Ceva cu care cred că mulţi lideri tineri se confruntă este capacitatea de a-şi dezvolta exponenţial munca. Cel mai adesea, angajaţii sunt promovaţi în funcţie de performanţa lor în jobul precedent; adesea, acest lucru va însemna gestionarea mai multor persoane care făceau sarcini similare. Acum, abilităţile necesare pentru a obţine acelaşi nivel al rezultatelor de la o echipă, mai degrabă decât de la nivel individual, sunt diferite. Dar dacă este o echipă mică, este posibil să aveţi succes fără a învăţa să conduceţi şi veţi depinde în principal doar de abilităţile tehnice care v-au atras acolo. În acest caz, cel mai mare risc este acela că organizaţia va continua să promoveze acest lider tânăr până la cel mai înalt nivel posibil unde nu va mai fi în stare să răspundă provocărilor, deoarece nu a dezvoltat abilităţile de conducere necesare, iar aplicarea competenţelor tehnice nu va mai fi suficientă. Cu cât cresc mai mult liderii, cu atât mai mult trebuie conştientizeze că îndemânarea lor de a angaja oamenii potriviţi, de a îi responsabiliza şi de a le da dreptul de conducere reprezintă factori mult mai importanţi pentru reuşită decât capacitatea tehnică.

Acesta este singurul mod de a-ţi dezvolta exponenţial producţia şi de a fi capabil să creşti cantitatea de muncă produsă, mai degrabă decât să te concentrezi exclusiv pe livrarea în funcţie de lăţimea de bandă a persoanei care conduce echipa. După părerea mea, tinerii manageri riscă mai mult să facă această greşeală, deoarece nu petrec atât de mult timp la un anumit loc de muncă şi este posibil să nu se fi dezvoltat sau să fi învăţat să aprecieze toate elementele care formează un loc de muncă. Aşadar, recomandarea mea pentru tinerii manageri este să-şi petreacă timpul dezvoltându-şi competenţele manageriale şi să reziste tendinţei de a se concentra exclusiv pe utilizarea abilităţilor care i-au ajutat în promovare.